Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

#İrem Helvacıoğlu#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Defne
Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında İşte oynadığı diziler

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakterine İrem Helvacıoğlu hayat veriyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Peki, İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Haberin Devamı

İrem Helvacıoğlu, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide iki anne adayının üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesi anlatılıyor. Defne karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı diziler arasında Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz de bulunuyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır.

İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırdı. Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine hayat verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Helvacıoğlu#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Defne

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore