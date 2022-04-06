Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

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İrem Helvacıoğlu, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide iki anne adayının üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesi anlatılıyor. Defne karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı diziler arasında Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz de bulunuyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır.

İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırdı. Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine hayat verdi.