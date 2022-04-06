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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nerede çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk merak konusu oldu

#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi#Annenin Sırrıdır Çocuk Dizi
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nerede çekiliyor Annenin Sırrıdır Çocuk merak konusu oldu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları arasında yer alan İrem Helvacıoğlu, Defne karakterine hayat verecek. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nerede çekiliyor?

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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin nerede çekildiği merak konusu haline geldi. İlk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan dizide en son Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Selin Yeninci ve Sen Anlat Karadeniz ile hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandırıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide İstanbul’un farklı semtlerine yer veriliyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları arasında İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci, Olgun Toker, Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi isimler yer alıyor.

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#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi#Annenin Sırrıdır Çocuk Dizi

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