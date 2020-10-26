MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAnnem filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Annem filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Annem filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annem filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Abone Olgoogle-news

Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu Annem filmi, üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor. Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde, anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor. İşte, filme ilişkin ayrıntılar...

Sumru Yavruck ve Özge Güder'in yanı sıra; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar ve Tuğçe Karabayır da filmde rol alıyor. Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Kırklareli'nde tamamlanan filme, ünlü sanatçı Candan Erçetin de müzikleriyle katkı sunmuştu. Filmin konusu ise şöyle:

"Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise kızı için her şeyi yapmayı göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanmasıyla doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle