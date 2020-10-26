Annem filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu Annem filmi, üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor. Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde, anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor. İşte, filme ilişkin ayrıntılar...
Sumru Yavruck ve Özge Güder'in yanı sıra; Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar ve Tuğçe Karabayır da filmde rol alıyor. Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Kırklareli'nde tamamlanan filme, ünlü sanatçı Candan Erçetin de müzikleriyle katkı sunmuştu. Filmin konusu ise şöyle:
"Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise kızı için her şeyi yapmayı göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanmasıyla doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir."
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