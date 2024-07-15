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Annem filmi ne zaman çekildi, hikayesi nedir? İşte Annem filmi konusu ve oyuncuları!

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#Annem Filmi Konusu#Özge Güder#Sumru Yavrucuk
Annem filmi ne zaman çekildi, hikayesi nedir İşte Annem filmi konusu ve oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 17:42

Annem filmi, 15 Temmuz Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu film, üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağa odaklanıyor. Peki Annem filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili merak edilenler...

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Annem filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde, anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor. 2019 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'da başladı ve Kırklareli'nde tamamlandı. İşte ayrıntılar...

ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Sumru Yavrucuk
Özge Güder
Sercan Badur
Tuna Orhan
Itır Esen
Fatma Toptaş
Fulya Özcan
Zuhal Acar
Tuğçe Karabayır

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#Annem Filmi Konusu#Özge Güder#Sumru Yavrucuk

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