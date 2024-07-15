Annem filmi ne zaman çekildi, hikayesi nedir? İşte Annem filmi konusu ve oyuncuları!

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Annem filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde, anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor. 2019 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'da başladı ve Kırklareli'nde tamamlandı. İşte ayrıntılar...

ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Sumru Yavrucuk

Özge Güder

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fulya Özcan

Zuhal Acar

Tuğçe Karabayır