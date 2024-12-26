Annem Ankara'ya ateş düştü... Zuhal'in ekmek teknesi yandı

Haberin Devamı

ZUHAL, BURAK'A TOKAT ATTI

Dizinin ilk sahnelerinde Burak, “Hangimiz anne, o mu ben mi?” diyerek Zuhal’i babasıyla kendisi arasında seçim yapmaya zorladı. Ailesini toparlamaya çalışan Zuhal, “Kendimi öldürmemi mi istiyorsunuz” diyen Burak’a öfkelenerek tokat attı. Sonra onun gönlünü almaya çalıştı.

HASAN, ZUHAL’İN GÜVENİNİ KAZANACAK MI?

Hasan’ın çocuklara ve kendisine yakın davranmasını sorgulayan Zuhal, “Ne istiyorsun sen benden, sana hemen nasıl güvenmemi bekliyorsun?” şeklinde tepki gösterdi. Pes etmeyen Hasan, Zuhal’i kazanmaya çalışarak, “Beni yeniden bir kere daha sevemez misin?” dedi.

Haberin Devamı

EKMEK BAYİSİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Dizinin finalinde maskeli adamların Zuhal’in ekmek bayisini yakmasıyla ailenin neşesi yerini çaresizliğe bıraktı. Hasan, Zuhal ve Burak gözyaşları içinde bayiyi söndürmeye çalıştı. Hasan’ın alevlerin arasında bayiye girmesiyle Zuhal’in de içine ateş düştü.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.