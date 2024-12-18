'Annem Ankara'nın yeni bölümünde neler oldu? Gözyaşları sel oldu... Üzen ayrılık

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Dizinin önceki bölümünde;

Hasan ile evlenmeye kararlı olan Nazan, hiçbir şey olmamış gibi gelinliğini giydi ve nikah salonunda müstakbel eşini beklemeye başladı.

Hasan, aynı dakikalarda ellerinde çiçekler ile eski eşi Zuhal'in kapısındaydı...

Nikah salonundan eli boş çıkan Nazan, Hasan'ı nerede bulacağını çok iyi biliyordu...

Zuhal'in ekmek bayiine giden Nazan, eski karı kocayı baş başa görünce elindeki silahı Hasan'a doğrulttu...

Dizinin yeni bölümünde;

İçinde tuttuğu her şeyi Zuhal'in yüzüne haykıran Nazan, tetiğe bastı. Zuhal, bir anda kanlar içinde kalırken olaylara şahit olan Suphi, ablasını hastaneye yetiştirmek için canla başla uğraştı.

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Okuldan dönen Burak ve Başar, bayiinin önündeki polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Yılmaz'ın gelişi iki çocuğu daha da endişelendirdi.

Başar, annesinin rahatsızlığına ikna olmuş gibi davransa da Burak hastaneye gitmeyi kafaya koymuştu.

Zuhal'in ablası, kardeşleri, yeğenleri, Suphi ve Hasan hastane koridorunda çaresizce beklerken güzel haber Aysel'den geldi:

Geceyi çıkaracak dedi doktor... 'Çok güçlü bir kadın, başkası olsa kaybederdik' dedi...

Olup bitene daha fazla dayanamayan Vahide, Hasan'ı hastaneden kovdu. Vahide'ye müdahale etmeye çalışan Suphi de genç kadının öfkesinden nasibini aldı.

Polisler tarafından karakola götürülen Nazan, araçla başka bir cezaevine sevk edildi.

Eve döndüğünde valizleri gören Ayça, annesiyle konuştu ve boşanma kararı aldığını öğrendi. Ailesini kurtarmak isteyen Ayça, bir karar vermek zorunda olduğunun farkındaydı...

Burak, geç saatte de olsa annesini görmeyi başardı.

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Geceyi Başar ile birlikte geçiren Hasan, sabah erkenden ekmek bayiini açtı. Suphi de oradaydı...

Çocukların yanında kendine sahip olmayı başarsa da, Suphi bulduğu ilk fırsatta Hasan'ı ofise gönderdi.

Vahide, Zuhal'i ziyaret etmek isteyen annesini oyalamak için her yolu denerken Naciye, yaptığı planla kızını görmeyi başardı.

Eve döndüğünde kendini kötü hisseden Naciye bir anda fenalaştı. Ambulansı çağıran Vahide, zor da olsa annesini hastaneye yetiştirdi.

Ancak Naciye için yapılacak bir şey yoktu...

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Annem Ankara 'da Naciye karakterine hayat veren usta oyuncu Güler Ökten, senaryo gereği 5. bölümde diziye veda etti...

Hastane odasında bir başına kalan Zuhal, çocuklara bir şey olduğunu düşündü. Doktorun iznini beklemeden soluğu annesinin evinde aldı.

Gördüğü manzara Zuhal'i yıktı. Annesi ölmüş, ayakkabıları da kapının önüne koyulmuştu...

Mezarlığa giden Zuhal, uzun uzun annesine veda ettikten sonra çocuklarını da yanına alarak evin yolunu tuttu.

Dizinin final sahnesinde;

Burak, Suphi'nin tüm ısrarlarına rağmen anne ve babasıyla aynı arabaya binmedi.

Akşam eli mahkum eve dönen Burak, babasını kovdu. Olaya müdahale eden ise Zuhal oldu.

Ailece her şeye yeniden başlamaya karar veren Zuhal'i Burak'ın sorusu büyük bir çaresizlikle baş başa bıraktı.

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