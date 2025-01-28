×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Annem Ankara'nın Vahide'si Gökçe Eyüboğlu: Harika bir hikayenin içindeyim!

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Gökçe Eyüboğlu#Bergüzar Korel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:07

Kanal D'nin sevilen Dizisi Annem Ankara'da Vahide karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Dizideki performansıyla övgü toplayan Eyüboğlu, "Çok iyi oyuncularla bir aradayım. Harika bir hikayenin içindeyim. O yüzden bu hikayenin parçası olmak, iyi oyuncularla oynamak çok gurur verici." dedi.

Haberin Devamı

"HAYATTA OLAN BİR KARAKTERİ OYNUYORUM"

Gerçek hikayeden uyarlanan BKM imzalı dizide Vahide rolünü çok sevdiğini belirten oyuncu, "Vahide'yi oynamak çok keyifli, yaratıcı bir rol. Senaristimizin teyzesini oynuyorum ve teyzesi hâlâ hayatta. Bu benim için yeni bir deneyim. Oyuncu olarak ben yaratıcı dokunuşumu katabilmekle beraber, hayatta olan bir karakteri canlandırıyorum. Vahide'ye can vermeye çalışmaya bayılıyorum." şeklinde konuştu.

Annem Ankaranın Vahidesi Gökçe Eyüboğlu: Harika bir hikayenin içindeyim

"VAHİDE GİBİ İNSANLAR VAR BU HAYATTA."

Eyüboğlu, dizinin ilk bölümlerinde Zuhal'e (Bergüzar Korel) yaptıklarından dolayı seyirciyi kızdıran Vahide ile ilgili olarak şunları söyledi. "Oyunculuğumla ilgili olumlu yorumlar alıyorum. Beni motive eden bir şey. Aslında Vahide'nin verdiği tepkiler aktarma yolu, yalnızlığını, hüznünü ve öfkesini bu şekilde gösteriyor. Vahide gibi insanlar da var bu hayatta."

Haberin Devamı

Annem Ankaranın Vahidesi Gökçe Eyüboğlu: Harika bir hikayenin içindeyim

"90'LARIN PARÇASI OLMAK ÇOK EĞLENCELİ"

90'lar dönemini anlatan dizide oyunculuğuyla dikkat çeken Eyüboğlu, "Çocukluğum, ergenliğim. O yüzden biraz da romantikleştirerek anıyorum o yılları. Walkman almak için para biriktirmek gibi mesela. Bizimkiler dizisi, sabahları televizyonda açık olan klasik müzik. 90'ların parçası olmak keyifli ve eğlenceli." şeklinde konuştu.

Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Annem Ankaranın Vahidesi Gökçe Eyüboğlu: Harika bir hikayenin içindeyim

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Gökçe Eyüboğlu#Bergüzar Korel

BAKMADAN GEÇME!