Annem Ankara'nın Vahide'si Gökçe Eyüboğlu: Harika bir hikayenin içindeyim!

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"HAYATTA OLAN BİR KARAKTERİ OYNUYORUM"

Gerçek hikayeden uyarlanan BKM imzalı dizide Vahide rolünü çok sevdiğini belirten oyuncu, "Vahide'yi oynamak çok keyifli, yaratıcı bir rol. Senaristimizin teyzesini oynuyorum ve teyzesi hâlâ hayatta. Bu benim için yeni bir deneyim. Oyuncu olarak ben yaratıcı dokunuşumu katabilmekle beraber, hayatta olan bir karakteri canlandırıyorum. Vahide'ye can vermeye çalışmaya bayılıyorum." şeklinde konuştu.

"VAHİDE GİBİ İNSANLAR VAR BU HAYATTA."

Eyüboğlu, dizinin ilk bölümlerinde Zuhal'e (Bergüzar Korel) yaptıklarından dolayı seyirciyi kızdıran Vahide ile ilgili olarak şunları söyledi. "Oyunculuğumla ilgili olumlu yorumlar alıyorum. Beni motive eden bir şey. Aslında Vahide'nin verdiği tepkiler aktarma yolu, yalnızlığını, hüznünü ve öfkesini bu şekilde gösteriyor. Vahide gibi insanlar da var bu hayatta."

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"90'LARIN PARÇASI OLMAK ÇOK EĞLENCELİ"

90'lar dönemini anlatan dizide oyunculuğuyla dikkat çeken Eyüboğlu, "Çocukluğum, ergenliğim. O yüzden biraz da romantikleştirerek anıyorum o yılları. Walkman almak için para biriktirmek gibi mesela. Bizimkiler dizisi, sabahları televizyonda açık olan klasik müzik. 90'ların parçası olmak keyifli ve eğlenceli." şeklinde konuştu.

Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.