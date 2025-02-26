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Annem Ankara'nın 'Mesude'si Alara Turan: Ben de çok fevriyim

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#Alara Turan#Annem Ankara#Kanal D
Annem Ankaranın Mesudesi Alara Turan: Ben de çok fevriyim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 08:01

Kanal D’nin sevilen dizisi “Annem Ankara” güçlü kadrosu ve gerçek hikâyesiyle seyirciyi ekran başına topluyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Mesude’yi canlandıran Alara Turan, dizi setinde samimi açıklamalarda bulundu.

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Turan hayat verdiği Mesude için “Canlandırdığım karakterle aslında ortak yönlerim var. Ben de çok fevri bir insanım. Fakat Mesude benden bir tık daha fevri. O yüzden ani çıkışlarıyla aksiyon alıyor” diye konuştu.

Başrollerinde Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün olduğu dizi çekimlerinin güzel geçtiğini belirten ünlü oyuncu, “Herkesin keyfi çok yerinde. Yeni olmama rağmen adapte olmakta zorlanmadım. Setimiz eğlenceli çünkü herkes çok samimi. En unutulmaz sahnemizi birkaç gün önce çektik. Bir kız isteme sahnesi çekildi. Kapıyı açıyorum ve bir anda bütün ekip karşımda ve herkes bana bakıp ‘İyi akşamlar’ diyor, kendimi tutmakta çok zorlandım” diyerek duygularını ifade etti.

Annem Ankaranın Mesudesi Alara Turan: Ben de çok fevriyim

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Alara Turan, Mesude ve sevgilisi Suphi’nin (Özgürcan Çevik) arasındaki uyumu şöyle anlattı: “Nefretle başlayan bir ilişkiydi. Fakat abilerinden dolayı evde bulamadığı şefkati Suphi’de buldu. Bence onu hayatının yavaş yavaş merkezine koymaya başlıyor.”

 

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#Alara Turan#Annem Ankara#Kanal D

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