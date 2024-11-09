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Annem Ankara'nın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın?

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#Annem Ankara#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 08:03

Kanal D’nin heyecanla beklenen yeni dönem dizisi “Annem Ankara”nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türküsünün de yer aldığı fragman diziye dair merak uyandırdı.

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NEŞET ERTAŞ’LI TANITIM

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, hikâyesi 90’ların Ankara’sında geçen “Annem Ankara” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Etkileyici fragman, Korel’in canlandırdığı Zuhal’in “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” türküsünü söylemesiyle başlıyor. Zuhal çocuklarıyla dolmuşa binerken, türkünün devamını usta sanatçı Neşet Ertaş getiriyor.

Annem Ankaranın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın

ÇOK YAKINDA EKRANDA

Üç çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikâyesini anlatan “Annem Ankara”, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” sloganıyla dikkat çekiyor.

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Annem Ankaranın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın

Senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan BKM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor. “Annem Ankara” yakında Kanal D’de başlayacak.

Annem Ankaranın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Annem Ankara”da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ve Fatma Toptaş da rol alıyor.

Annem Ankaranın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın

 

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#Annem Ankara#Kanal D#Yeni Dizi

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