Annem Ankara'nın ilk tanıtımı yayınlandı... Hep sen mi ağladın?

Haberin Devamı

NEŞET ERTAŞ’LI TANITIM

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, hikâyesi 90’ların Ankara’sında geçen “Annem Ankara” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Etkileyici fragman, Korel’in canlandırdığı Zuhal’in “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” türküsünü söylemesiyle başlıyor. Zuhal çocuklarıyla dolmuşa binerken, türkünün devamını usta sanatçı Neşet Ertaş getiriyor.

ÇOK YAKINDA EKRANDA

Üç çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikâyesini anlatan “Annem Ankara”, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” sloganıyla dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan BKM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor. “Annem Ankara” yakında Kanal D’de başlayacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

“Annem Ankara”da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ve Fatma Toptaş da rol alıyor.