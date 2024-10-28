×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Kanal D#Fransa
‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:28

Kanal D’nin iddialı projesi ‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da yayınlandı. Dizinin ilk görüntüleri, MIPCOM fuarında dünya devleriyle buluştu. Etkinliğe başrol oyuncuları Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür de katıldı.

Haberin Devamı

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen, içerik endüstrisinin en önemli buluşma noktası MIPCOM 2024, medya yöneticileriyle dünya profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara katılan Kanal D International’ın uluslararası medya gruplarına tanıttığı projeler arasında yeni dizi ‘Annem Ankara’ da vardı. 1990’lı yıllarda bir kadının üç çocuğuyla verdiği hayat mücadelesini konu alan dizi, fuarın gözde yapımları arasında yer aldı.

‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da

EVRENSEL BİR HİKÂYE

Türkiye’de merakla beklenen ‘Annem Ankara’nın ilk tanıtım görüntüleri Cannes’daki fuarda dünya devleriyle buluştu. Dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür de fuar kapsamında düzenlenen ‘Meet Our Stars’ (Yıldızlarla Buluşmalar) etkinliğine katıldı. Bergüzar Korel, yaptığı konuşmada “Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. ‘Annem Ankara’nın da konusu çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadının hikâyesi” dedi. Mehmet Günsür de “Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da

YENİ DİZİ ANNEM ANKARA

Annem Ankara’ dizisinde başrolü paylaşan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, evrensel bir hikâyeyi ekrana taşıyacaklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Kanal D#Fransa

BAKMADAN GEÇME!