‘Annem Ankara’nın ilk tanıtımı Cannes’da

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Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen, içerik endüstrisinin en önemli buluşma noktası MIPCOM 2024, medya yöneticileriyle dünya profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara katılan Kanal D International’ın uluslararası medya gruplarına tanıttığı projeler arasında yeni dizi ‘Annem Ankara’ da vardı. 1990’lı yıllarda bir kadının üç çocuğuyla verdiği hayat mücadelesini konu alan dizi, fuarın gözde yapımları arasında yer aldı.

EVRENSEL BİR HİKÂYE

Türkiye’de merakla beklenen ‘Annem Ankara’nın ilk tanıtım görüntüleri Cannes’daki fuarda dünya devleriyle buluştu. Dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür de fuar kapsamında düzenlenen ‘Meet Our Stars’ (Yıldızlarla Buluşmalar) etkinliğine katıldı. Bergüzar Korel, yaptığı konuşmada “Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. ‘Annem Ankara’nın da konusu çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadının hikâyesi” dedi. Mehmet Günsür de “Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için” ifadelerini kullandı.

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YENİ DİZİ ANNEM ANKARA

‘Annem Ankara’ dizisinde başrolü paylaşan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, evrensel bir hikâyeyi ekrana taşıyacaklarını söyledi.