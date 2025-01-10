'Annem Ankara'nın iki yıldızı... Bergüzar Korel: Zeki mizahı çok seviyorum, Mehmet Günsür: Benimle dalga geçilmesini seviyorum

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"ZUHAL UMUTLU VE SAVAŞAN BİR KADIN”

Annem Ankara’da Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, karakteriyle ilgili “Hayatının merkezine çocuklarını koyan mücadeleyi hiç bırakmayan, mizah duygusu yüksek, olduğu her yeri çocukları için çiçek bahçesine çeviren umutlu ve kendi ayakları üzerinde durmak için savaşan bir kadın” dedi.

“HASAN AİLE OLMAYI BİLMİYOR”

Curated Magazine için objektiflere poz veren ikiliden Hasan karakterini canlandıran Mehmet Günsür karakteriyle ilgili şunları söyledi. “Hasan her işte çok başarılı. Tek beceremediği şey, kendi ailesinden görmediği ya da bu travmayı atlatamadığı için aile ve baba olma durumu. Aile olmanın ne demek olduğunu bilmiyor.”

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“GERÇEĞİ YANSITMAYAN MAGAZİN HABERİ ÜZÜYOR”

Korel, “Sizinle ilgili mizah yapıldığında neler hissediyorsunuz?” sorusunu şu şekilde yanıtladı. “Mizah eğer ki haksızlığa uğradığım ve gerçeği yansıtmayan bir magazin haberi üzerinden yapılıyorsa bu beni üzüyor ve samimi bulmuyorum. Ama oynadığım karakterler, oyunculuğu yapma biçimim, duruşum ve bakışımla ilgili yapılan zeki bir mizahsa çok seviyorum.”

“ETRAFINDA KOMİK İNSANLARIN OLMASI ÖNEMLİ”

“Kendimle dalga geçmeyi de benimle dalga geçilmesini de seviyorum” diyen Mehmet Günsür ise “Mesela en yakın arkadaşım, moralimin bozuk olduğu zamanlarda bunu inanılmaz bir ustalıkla yapar. İnsanın hayatı ve kendini bu kadar ciddiye almaması gerekiyor. O yüzden etrafında seni tanıyan komik insanların olması önemli, düştüğün zaman hemen seni ayağa kaldırıyorlar.” şeklinde konuştu.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.