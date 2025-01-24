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Annem Ankara'nın Hülya Öğretmen'i Beyza Şekerci: Bergüzar bana çok destek oluyor

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#Annem Ankara#Beyza Şekerci#Bergüzar Korel
Annem Ankaranın Hülya Öğretmeni Beyza Şekerci: Bergüzar bana çok destek oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:18

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Annem Ankara'da Zuhal’in (Bergüzar Korel) oğlu Başar’ın idealist ve merhametli öğretmeni Hülya karakterini canlandıran Beyza Şekerci, samimi açıklamalarda bulundu.

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 Performansıyla övgü toplayan Şekerci, dizinin başrol oyuncularından yakın arkadaşı Bergüzar Korel’le aynı projede yer aldığından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Şekerci, "Çekimler güzel gidiyor. Bergüzar'la çok sahnemiz yok ama hep beraberiz, bana çok destek oluyor" dedi.

Annem Ankaranın Hülya Öğretmeni Beyza Şekerci: Bergüzar bana çok destek oluyor

“SEYİRCİ DÖNÜŞLERİ ÇOK GÜZEL”

Başak Angigün'ün gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara’da öğrencileriyle iyi anlaşan ve sevilen bir öğretmeni canlandıran Şekerci, diziyle ilgili şunları söyledi. “Dizi harika gidiyor. Geri dönüşleri çok güzel. Bazı seyircilerimiz ‘Bizi üzüyorsunuz’ şeklinde tatlı sitemlerde bulunuyor. ‘Hadi ne zaman yeni bölüm fragmanı gelecek?’ diye soranlar da oluyor.”

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Annem Ankaranın Hülya Öğretmeni Beyza Şekerci: Bergüzar bana çok destek oluyor

Annem Ankara çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Annem Ankara#Beyza Şekerci#Bergüzar Korel

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