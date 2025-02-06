Annem Ankara'nın 9. bölümünde neler oldu? Büyük sır yıllar sonra ortaya çıkıyor... Güneş kimin kızı?

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Dizinin önceki bölümünde;

Zuhal yılbaşı gecesini evde çocuklarıyla; Vahide ise ablası, abisi ve yengesiyle geçirdi.

Emlakçıdan gelen telefon kutlamaya gölge düşürdü:

Sizin kiracınız evi boşaltmayacak

Aynı dakikalarda Nazan ve Hasan iki ayrı yerde namlunun ucundaydı...

Ve silahlardan biri patladı...

Dizinin yeni bölümünde;

Silah sesiyle neye uğradığını şaşıran Nazan, hayatının bağışlandığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Naciye'den kalan mirasın peşine düşen Şükran, doğru zamanı kollayıp Aysel ve Vahide'ye konuyu açtı. Beklemediği yerden gelen soruyla tadı kaçan Aysel, kardeşini ve kızlarını yanına alarak eve döndü.

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Hasan'ın yakınında olduğunu öğrendiği ve karşılaşmaktan korktuğu Sevinç, beklemediği bir anda karşısına çıktı.

Eşini kaybettiğini söyleyen Sevinç, iki ailenin bir araya gelebilmesi için Hasan'a ortaklık teklif etti.

Sence Güneş'e ne demeliyim Hasan? Güneş'in babası kim?

Yılbaşı gecesini babasıyla geçirmek isteyen Başar, sonunda annesini ikna etmeyi başardı. Burak, kardeşini de yanına alarak babasının ofisine gitti. Ancak görüdüğü manzara Burak'ı babasından bir adım daha uzaklaştırdı.

Evsiz kalan Zuhal, çocukları akşamdan Şükran'ın yanına bıraktı, sabah ilk iş ise evi boşalttı.

Zuhal'in başına gelenleri Mesude'den tesadüfen öğrenen Suphi, ablasını aramaya koyuldu.

Aynı dakikalarda kiracısının kapısına dayanan Zuhal, üzerine atılan iftira ile baş etmeye çalışıyordu...

Kardeşine ulaşamayınca, ekmek büfesine giden Aysel Zuhal'in başına gelenleri öğrendi.

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Ortadan kaybolan Nazan'ın peşine düşen Rıza, Güler'in harekete geçtiğini ve onu hapse geri gönderdiğini öğrendi.

Zuhal'in karakola götürüldüğünü öğrenen Suphi, olaya müdahale etti ve kiracı ile konuşarak şikayetini geri çekmesini sağladı.

Zuhal ile konuşmak için eve gelen Hasan, Vahide ile karşılaştı. İkili arasındaki konuşmayı duyan Aysel'in kafası daha da çok karıştı.

Bir kız vardı yaşasaydı kaç yaşında olacaktı sen onu düşündün mü Hasan?

Önder ile Vahide arasında bir ilişki olduğunu düşünen Seçil, onları adım adım takip etti. Gördüğü her şeyi yanlış anlayan Seçil, çektiği fotoğrafları Burak'a gösterdi.

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Akşam eve gittiğinde teyzesi ile karşılaşan Burak, gördüğü fotoğrafın hesabını teyzesinden sordu.

İçten içe Hasan'ı bitirmenin planlarını yağan ve devreye Sevinç'i sokan Rıza, bu kez Zuhal'in karşısına çıktı ve onu uyardı:

Hasan'a güvenmeyin... Size anlatmadığı çok şey var

Önder ve Vahide'nin ilişki yaşadığı iddiası Ayça ile Burak'ın arasındaki buzları eritti.

Burak'ın yılbaşı hediyesini çöpe attığı için vicdan azabı duyan Güneş, arkadaşının gönlünü almak için annesinden yardım istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Rıza'nın ekmek bayiine gelmesinden rahatsız olan Zuhal, Hasan'ın ofisine gitti ve ona kendisinden sakladığı bir şey olup olmadığını sordu.

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Hasan'ın Zuhal'e anlatacak çok şeyi vardı...

Benim sana itiraf etmem gereken bir şey var Zuhal

Başar'ın odasına girdiğini ve defterini aldığını öğrenen Vahide, küçük çocuğun çantasını karıştırırken ablası Aysel'e yakalandı.

Bizim seninle artık bir konuşmamız lazım kızım...

Çocukları okula gönderen Aysel, kardeşini karşısına aldı ve ona aklına takılan her şeyi sordu: