Annem Ankara'nın 8. bölümünde neler oldu? Yeni yıl kutlamasına gölge düştü... Umutları yıkan telefon

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Dizinin önceki bölümünde,

Beklenen gün geldi, Zuhal'i vurduğu için tutuklanan Nazan ilk duruşmasına çıktı.

Mahkemeye avukatıyla birlikte gelen Zuhal, Hasan'ın ifadesini değiştirdiğini öğrenince şoke oldu:

Nazan Öcal suçsuzdur!

Dizinin yeni bölümünde;

Hasan, Nazan’la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan’ı savundu. Hasan'ın ifadesini değiştirmesine anlam veremeyen Zuhal, duruşma salonunu terk etti.

İşin iç yüzünü anlatmak isteyen Hasan, Zuhal'in peşinden gitti. Zühal'e her şeyi çocuklar için yaptım diyen Hasan, sert bir tepki ile karşılaştı.

Aralarında yaşanan tartışmalardan sonra bir daha yüz yüze bakamayacaklarını düşünen ev sahibi Zuhal'in kapısına gitti ve ondan evi boşaltmasını istedi. Henüz yangının ve değişen ifadenin şokunu atlatamayan Zuhal bir de ev arayışına başladı.

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Aysel, annesinin ölümünden sonra kızı Aslı'yı da yanına alarak Vahide'nin yanına yerleşti. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu öğrendi.

Yüzünü göremediğim, hiç tanışamadığım kızıma... Vahide...

Mesude ile arkadaşlığını ilerletmek isteyen Suphi, bir yanlış anlaşılma sonucu işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

Zuhal ile arasındaki krizi aşamayan Hasan, evden ayrıldı. Burak bu duruma anlam veremezken, Başar ve Bağış derinden etkilendi.

Babasının evi terk etmesiyle kendini iyice yalnız hisseden Ayça, annesi Seçil ile hayatının en zor konuşmasını yaptı.

En kötü kalpli, en çıkarcı, en acımasız insansın. Ben de gidersem seni bu dünyada seven insan kalmayacak, o yüzden buradayım

Nazan'ı görmek için cezaevine giden Zuhal, ezeli düşmanının karşısına her zamankinden daha güçlü çıktı ve ona meydan okudu.

Sevdiklerime zarar verirsen seni öldürürüm Nazan!

Annesine yeni yıl sürprizi hazırlamak için aile albümünü karıştıran Güneş, okul arkadaşı Burak'ın fotoğrafını görünce çok şaşırdı.

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Adliyede tesadüfen Vahide ile karşılaşan Önder onunla Burak ve Ayça hakkında konuşmak istedi.

Kocasının boşanma davası açtığını öğrenen ve adliyeye gelen Seçil, ikiliyi birlikte görünce kafasında yeni bir senaryo yazdı.

Soluğu ekmek bayiinde alan Seçil, karşısında Zuhal yerine Aysel'i buldu.

Vahide ile kocasının ilişkisi olduğunu söyleyen Seçil, kardeşi ile ilgili şüpheleri olan Aysel'in kafasını daha da karıştırdı.

Nazan için beklenen gün geldi ve hapisten çıktı.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen ve çaldığı her kapı yüzüne kapanan hasan, çocuklara aldığı yılbaşı hediyelerini bırakmak için Zuhal'in yanına gitti.

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Eski eşinin ağzından çıkan her söz Hasan'ı yerle bir etti.

Önce Zuhal, ardından da Burak, Başar ve Bağış Hasan'dan gelen hediyeleri açtılar. Art arda okuduğu notlar Zuhal'i çok etkiledi.

Mesude'ye aşık olan Suphi'nin planları işe yaradı ve sonunda açılmayı başardı.

Dizinin final bölümünde;

Zuhal yılbaşı gecesini evde çocuklarıyla; Vahide ise ablası, abisi ve yengesiyle geçirdi. Emlakçıdan gelen telefon kutlamaya gölge düşürdü:

Sizin kiracınız evi boşaltmayacak

Aynı dakikalarda Nazan ve Hasan iki ayrı yerde namlunun ucundaydı...

Ve silahlardan biri patladı...