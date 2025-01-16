'Annem Ankara'nın 7. bölümünde neler oldu? Büyük gün geldi: Mahkemede şoke eden gelişme

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Dizinin önceki bölümünde;

Teselli için Vahide'yi ziyarete giden Zuhal, onu da yanına alarak eve döndü. Aynı dakikalarda Hasan da oğlu Burak ile eve yürüyordu

Bayinin önünde karşılaşan aile bireyleri hiç beklemedikleri bir manzaraya şahit oldular:

Duvara 'defolun' yazan bir grup, ardından Zuhal'in ekmek teknesini ateşe verdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Ekmek teknesini alevler içinde gören Zuhal'in çığlıkları geceyi böldü. Çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi verdiğini ve kimseye boyun eğmeyeceğini söyleyen Zuhal'e mahallenin kadınlarından destek geldi.

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Zuhal'i yaraladığı için hapse giren Nazan, koğuşta olay çıkardı. Cezaevi müdürünün odasına götürülen Nazan, uzaklardan gelen mesaj ile derin bir nefes aldı.

Bayinin yandığını abisine haber veren Vahide, ondan olup biteni Suphi'den gizlemesini istedi.

Annesinin yaptıklarından habersiz Burak'ı kaybettiğini düşünen Ayça, bunalıma girdi.

Sabah hiçbir şey olmamış gibi işinin başına giden Zuhal, yolda karşılaştığı ev sahibiyle hesaplaştı.

Nazan'ı görmek için Cezaevine gelen sürpriz ziyaretçi gizli sırların da ortaya çıkmasını sağladı...

Karından boşanmadın, bana ev açmayı teklif ettin... Karnımda bebekle bekleyemezdim Rıza

Hasan'dan intikam almayı kafasına koyan Rıza, planlarını sevgilisi Nazan'a da anlattı.

Zuhal, bayi olmadan geçen ilk günü mahallelinin de yardımıyla güzel bitirdi.

Ayça'ya neler olduğunu merak eden Burak, ondan haber almanın yollarını ararken okule yeni bir öğrenci daha geldi: Sevinç Serenceli'nin kızı Güneş...

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Burak yeni sınıf arkadaşının hayatını değiştireceğinden habersizdi.

Okul çıkışında Burak ile Güneş'in restleşmesini gören Hasan, duruma müdahale etti. Şoförden Güneş'in annesinin adını öğrenen Hasan, şoke oldu.

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Hasan, Zuhal'e çocukları okuldan almayı telif etti. Burak ve Başar ile konuşan Zuhal, onlardan beklediği cevabı aldı ve konuyu kapattı.

Yeni bir bayi almak için ekmek fabrikasına giden Zuhal'in müdür ile görüşmesi pek de iyi geçmedi.

Mahalleye giden Suphi, bayinin yandığını öğrendi ve çılgına döndü.

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Okul çıkışı kardeşi ile birlikte oyun salonuna giden Burak, hiç tanımadığı bir grup gençle karşılaştı...

Git babacığına sor ekmak bayisini kimin yaktığını... O gayet iyi bilir. Selamımızı da söyle, Rıza Amcam senden haber bekliyor de: Rıza Koralp

Fabrikadan gelecek ekmekleri bekleyen Zuhal, müdürün 'bir daha ekmek bırakmayın' dediğini öğrenince yıkıldı.

Eğer bir hafta içinde geri almazsan, ruhsat başkasına devredilecekmiş abla...

Zuhal son çare olarak, çalıştığı dönemde yakından tanıdığı bakanı aradı ve ondan yardım istedi...

Burak, oyun salonunda yaşananları annesine anlattı. Hasan'ı arayarak eve gelmesini söyleyen Zuhal'in yapacak bir işi daha vardı: Rıza Koralp'i arayıp hesap sormak...

Rıza ile konuşan Zuhal, ona çocuklarından ne istediğini sordu... Bayinin yanmasıyla alakasının olmadığını anlatan Rıza, Hasan ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu söyledi.

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Ekmek satmak için geçici bir çözüm bulan Zuhal, bu kez de belediye engeline takıldı. Beklenmedik anda gelen zabıtalar, ekmek tezgahını yıktı.

Gönderilen mesajı alan Hasan, Rıza'nın ofisine gitti. Ailesini korumak zorunda olan Hasan'ın, Rıza'nın teklifini kabul etmekten başka çaresi yoktu...

Ayça için endişelenen Önder, Burak ile konuşmak için evine gitti.

Seçil'in en başından beri kendisine yalan söylediğini öğrenen Önder, eli boş döndü.

Önder karısı ile yüzleşirken, anne ve babasının konuşmalarını duyan Ayça, Burak ile arasındaki sorunun nedenini de öğrendi.

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Hasan belediye ile konuşup, Zuhal için gerekli izinleri aldı. Bu gelişme Zuhal'i çok mutlu etti.

Dizinin final sahnesinde;

Beklenen gün geldi, Zuhal'i vurduğu için tutuklanan Nazan ilk duruşmasına çıktı.

Mahkemeye avukatıyla birlikte gelen Zuhal, Hasan'ın ifadesini değiştirdiğini öğrenince şoke oldu: