Annem Ankara'nın 6. bölümünde neler oldu? Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun!

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Dizinin önceki bölümünde;

Burak, Suphi'nin tüm ısrarlarına rağmen anne ve babasıyla aynı arabaya binmedi.

Akşam eli mahkum eve dönen Burak, babasını kovdu. Olaya müdahale eden ise Zuhal oldu.

Ailece her şeye yeniden başlamaya karar veren Zuhal'i Burak'ın sorusu büyük bir çaresizlikle baş başa bıraktı.

Sana bir şey soracağım... Sonra ikimizden biri bu evden sonsuza dek gidecek. Tek kelime anne: o mu, ben mi?





Dizinin yeni bölümünde;

Bir yanda annesinin acısı, diğer yanda Burak'ın isyanı... Arada kalan Zuhal, sinirini oğlundan çıkardı.

Zuhal, Burak'a attığı tokat için pişman oldu ve oğlunun peşinden giderek ondan özür diledi.

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Annesini kırmak istemeyen Burak eve dönerken, Başar ile arasını da düzeltti.

Burak ile Sibel'i mezarlıkta birlikte gören Ayça, eve ağlayarak döndü. Genç kız annesinin tün sorularını yanıtsız bıraktı ve kendisini odasına kapattı.

Kızının mutsuzluğunu gören Önder, onunla uzun uzun konuştu ve bir de nasihatte bulundu:

Biz Burak ile ilgili ne dersek diyelim, sen kalbini dinle kızım...

Annesinin yokluğu Vahide'yi her geçen gün biraz daha zorlarken, ona en büyük destek Aysel'den geldi.

Hasan'ın Zuhal'in yanında kalması ev sahibi Kuddusi'yi kızdırdı. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini istedi.

Önder ile Ayça'nın konuşmalarını duyan Seçil, yeni bir plan yaptı. Kızının yanındaymış ve ona destek veriyormuş gibi davranan Seçil, Burak ile konuşup Ayça'dan uzak durmasını söyledi.

Bağış'ı da yanına alarak günler sonra ofisine giden Hasan'ın sürpriz bir de ziyaretçisi vardı: Suphi...

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Hasan için sekreter arayışına giren Yılmaz, ilana uygun birini bulup görüşmeye çağırdı.

Suphi, ofiste olduğu sırada görüşmeye gelen adayı görünce Hasan'a yüklendi.

İşe ihtiyacı olduğunu ancak duyduklarından sonra çalışamayacağını söyleyen kadın, ofisi terk etti.

Ailesini bir araya toplamaya kararlı olan Hasan, okul çıkışı çocukları lunaparka götürdü. Ardından bütün aile akşam yemeğinde buluştu.

Ertesi gün bir otelin ihalesini alan Hasan, sevincini paylaşmak için Zuhal'in yanına gitti. Karısına onu ne kadar özlediğini anlatan Hasan, Zuhal'in içinde tuttuklarıyla yüzleşti.

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Annesinin kaybından sonra yalnız kalan Vahide, ablası Aysel'in nasihatini dinledi ve eski aşkı Metin ile buluştu.

4 yıl önce Metin'in evlilik teklifini reddeden Vahide, bu kararının altına yatanları anlatırken beklemediği bir şeyi öğrendi.

Metin ona nişanlanacağını ve evlenmek üzere olduğunu söyledi.

Dizinin final sahnesinde;

Teselli için Vahide'yi ziyarete giden Zuhal, onu da yanına alarak eve döndü. Aynı dakikalarda Hasan da oğlu Burak ile eve yürüyordu.

Bayinin önünde karşılaşan aile bireyleri hiç beklemedikleri bir manzaraya şahit oldular:

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Duvara 'defolun' yazan bir grup, ardından Zuhal'in ekmek teknesini ateşe verdi...