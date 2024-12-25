×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Annem Ankara'nın 6. bölümünde neler oldu? Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun!

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Kanal D#Annem Ankara 7. Bölüm
Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 23:53

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’ altıncı bölümüyle ekranlardaydı...

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Burak, Suphi'nin tüm ısrarlarına rağmen anne ve babasıyla aynı arabaya binmedi.

Akşam eli mahkum eve dönen Burak, babasını kovdu. Olaya müdahale eden ise Zuhal oldu.

Ailece her şeye yeniden başlamaya karar veren Zuhal'i Burak'ın sorusu büyük bir çaresizlikle baş başa bıraktı.

Sana bir şey soracağım... Sonra ikimizden biri bu evden sonsuza dek gidecek. Tek kelime anne: o mu, ben mi?

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Dizinin yeni bölümünde;

Bir yanda annesinin acısı, diğer yanda Burak'ın isyanı... Arada kalan Zuhal, sinirini oğlundan çıkardı.

Zuhal, Burak'a attığı tokat için pişman oldu ve oğlunun peşinden giderek ondan özür diledi.

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Haberin Devamı

Annesini kırmak istemeyen Burak eve dönerken, Başar ile arasını da düzeltti.

Burak ile Sibel'i mezarlıkta birlikte gören Ayça, eve ağlayarak döndü. Genç kız annesinin tün sorularını yanıtsız bıraktı ve kendisini odasına kapattı.

Kızının mutsuzluğunu gören Önder, onunla uzun uzun konuştu ve bir de nasihatte bulundu:

Biz Burak ile ilgili ne dersek diyelim, sen kalbini dinle kızım...

Annesinin yokluğu Vahide'yi her geçen gün biraz daha zorlarken, ona en büyük destek Aysel'den geldi.

Hasan'ın Zuhal'in yanında kalması ev sahibi Kuddusi'yi kızdırdı. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini istedi.

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Önder ile Ayça'nın konuşmalarını duyan Seçil, yeni bir plan yaptı. Kızının yanındaymış ve ona destek veriyormuş gibi davranan Seçil, Burak ile konuşup Ayça'dan uzak durmasını söyledi.

Bağış'ı da yanına alarak günler sonra ofisine giden Hasan'ın sürpriz bir de ziyaretçisi vardı: Suphi...

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Haberin Devamı

Hasan için sekreter arayışına giren Yılmaz, ilana uygun birini bulup görüşmeye çağırdı.

Suphi, ofiste olduğu sırada görüşmeye gelen adayı görünce Hasan'a yüklendi.

İşe ihtiyacı olduğunu ancak duyduklarından sonra çalışamayacağını söyleyen kadın, ofisi terk etti.

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Ailesini bir araya toplamaya kararlı olan Hasan, okul çıkışı çocukları lunaparka götürdü. Ardından bütün aile akşam yemeğinde buluştu.

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Ertesi gün bir otelin ihalesini alan Hasan, sevincini paylaşmak için Zuhal'in yanına gitti. Karısına onu ne kadar özlediğini anlatan Hasan, Zuhal'in içinde tuttuklarıyla yüzleşti.

Haberin Devamı

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Annesinin kaybından sonra yalnız kalan Vahide, ablası Aysel'in nasihatini dinledi ve eski aşkı Metin ile buluştu.

4 yıl önce Metin'in evlilik teklifini reddeden Vahide, bu kararının altına yatanları anlatırken beklemediği bir şeyi öğrendi.

Metin ona nişanlanacağını ve evlenmek üzere olduğunu söyledi.

Dizinin final sahnesinde;

Teselli için Vahide'yi ziyarete giden Zuhal, onu da yanına alarak eve döndü. Aynı dakikalarda Hasan da oğlu Burak ile eve yürüyordu.

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Bayinin önünde karşılaşan aile bireyleri hiç beklemedikleri bir manzaraya şahit oldular:

Haberin Devamı

Duvara 'defolun' yazan bir grup, ardından Zuhal'in ekmek teknesini ateşe verdi...

Annem Ankaranın 6. bölümünde neler oldu Alevler her yeri sardı: Mahalleden defolun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Kanal D#Annem Ankara 7. Bölüm

BAKMADAN GEÇME!