'Annem Ankara'nın 4. bölümünde neler oldu? Evlilik hayali yarım kaldı... Damat nikaha gelmedi

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Dizinin önceki bölümünde;

Okul yönetimi Hasan'ı arayarak Burak'ın başına gelenleri anlattı. Haber çok geçmeden Zuhal'e de ulaştı. Hasan ofisten çıkmak üzereyken Nezan'ın abisi ve kardeşlerinin saldırısına uğradı.

Bağış'ı da yanına alarak okula giden Zuhal, rehberlik öğretmenine üç seçenek sundu. Öfkeli anneyi durduramayacağının farkında olan İclal, Önder'in ev adresini ona verdi.

Aile farklı zorluklarla baş etmeye çalışırken, Hasan'ın annesi ve abisi, gelinleriyle konuşarak Soydaşlı Ailesi'ni kurtarmak için Ankara'ya geldi.

Kayınpeder ve gelin geçmiş üzerine sohbet ederken, zil çaldı. Gelen çocukların kahramanı, gözü kara dayıları Suphi'ydi...

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Ablasıyla birlikte Önder'in evine giden Suphi, ondan yeğeninin intikamını aldı: Kırdığın yerden kırılırsın.

Zuhal eve döndüğünde kayınpederinin yola çıkmak üzere hazırlandığını gördü. Misafirleri uğurlamak için kapıyı açan Zuhal, karşısında polisleri görünce şoke oldu.

Eşinizin ofisine girip etrafı dağıtmışlar. Darp edip, göl kenarına bırakmışlar. Akşam saatlerde ulaştık Hasan Bey'e... Maalesef durumu kritik...

Dizinin yeni bölümünde;

Hasan'ın kötü haberi Zuhal'in evine ateş gibi düştü. Zuhal, kayınpederini de yanına alarak hastaneye giderken, Nazan'ın abisi korkunç planlarına bir yenisini daha ekledi.

Hasan'ın başından ayrılmayan Zuhal geçmiş günleri hatırladı, Nazan ise abisinin zorla aldırdığı bebeği için ağladı...

Tüm bunlar olurken, en büyük vicdan azabını okulda babasıyla kavga eden ve "Keşke düğün davetiyen yerine cenaze haberin gelse" diyen Burak yaşadı.

Burak'a saldıran Önder, eşi Seçil ile birlikte okul yönetimi ile görüşmeye gitti. Bu görüşme hiç de ikilinin istediği gibi geçmedi.

Seçil 'Bu iş burada kalmayacak' derken, Önder kendi hatası nedeniyle Ayça'nın cezalandırılmamasını istedi.

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Zuhal'in yıllar önce rahmetli olan teyzesinin oğlu Suphi, kuzenini ve onun çocuklarını yalnız bırakmamaya kararlıydı... Hasan'ı hastanede ziyaret eden Suphi, ona bunu yapanların kim olduğunu sordu.

Soluğu Yusuf'un yanında alan Suphi, çocukların gözyaşının hesabını sordu.

Kızının okuldan atılacağını öğrenen Seçil, Zuhal'in iş yerine gitti. Etrafındaki kalabalığa aldırmadan diline geleni sayan Seçil'e Zuhal'in tepkisi sert oldu.

Seçil, olayları kocasına bambaşka bir anlattı ve polise gidip Zuhal'den şikayetçi olmayı önerdi. Önder ise Ayça'yı okuldan alacağını ve konunun kapanacağını söyledi.

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Burak'a kendini affettirmek için her yolu deneyen Ayça, Suphi'den yardım istedi. Beklemediği bir anda Burak'ın karşısına çıkan Ayça, ona son kez birlikte bir şarkı dinlemeyi teklif etti.

İkilinin vedasına şahit olan biri daha vardı: Zuhal...

Tedavisi biten Hasan, hastaneden taburcu oldu ve ofisine gitti. Dağınık bıraktığı ofisin son halini görünce şaşkına dönen Hasan, her şeyde Zuhal'in izi olduğunu fark etti.

Ayça'nın ailesi kararını verdi, kızlarını okuldan almak için gerekli imzaları verdi.

Okul arkadaşları Ayça'ya vedaya hazırlanırken onun gözleri Burak'ı aradı. Son dakikaya kadar sessiz kalan ve Ayça'nın yanına gitmeyen Burak, unutulmaz bir sürprize imza attı.

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Duruma müdahale etmek isteyen Seçil, karşısında Önder'i buldu.

O çocuğun kılına dokunursan bu evlilik biter





Dizinin final sahnesinde;

İnatla Hasan ile evlenmeye kararlı olan Nazan, hiçbir şey olmamış gibi gelinliğini giydi ve nikah salonunda müstakbel eşini beklemeye başladı.

Hasan, aynı dakikalarda ellerinde çiçekler ile eski eşi Zuhal'in kapısındaydı...

Nikah salonundan eli boş çıkan Nazan, Hasan'ı nerede bulacağını çok iyi biliyordu...

Zuhal'in ekmek bayiine giden Nazan elindeki silahı Hasan'a doğrulttu...