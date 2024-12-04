Haberin DevamÄ±

Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Ä°ÅŸten arta kalan zamanÄ±nÄ± Zuhal ile halk ekmek bayiinde geÃ§iren Hasan, eski eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ unutmadÄ± ve ona iÃ§inde Ã§ocuklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n olduÄŸu kolye hediye etti.

Zuhal'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ unutmayan tek kiÅŸi Hasan deÄŸildi. Burak ve BaÅŸar da anneleri iÃ§in pasta aldÄ±lar.

Ä°ki kardeÅŸ bÃ¼tÃ¼n evi sÃ¼sledi, hazÄ±rlÄ±klarÄ± saatler Ã¶ncesinden baÅŸlayan kutlama Ã§alan zil sesi ile bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.

Gelen Nazan'dÄ± ve ZÃ¼hal'e dÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyesini verdi.

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n evlilik haberi ile mutlu olan Zuhal, zarfÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±.

Nazan ve Hasan...

BabasÄ±yla annesinin arkadaÅŸÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bilen Burak, sessizce aÄŸlamakla yetindi...

Haberin DevamÄ±

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Zuhal Ã§ocuklarÄ± iÃ§in iÃ§indeki yangÄ±nÄ± susturdu. Hasanâ€™Ä±n yolladÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalar ise Zuhalâ€™in dindirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ verdiÄŸi yangÄ±ndan nasibini aldÄ±.

Anne-oÄŸul gÃ¼nler sonra konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulurken en baÅŸÄ±ndan beri kendini suÃ§layan Zuhal, Burak'Ä±n intiharÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi.

Ben bugün 45 yaÅŸÄ±nda bastÄ±m... 45 senedir kimse bana bu kadar güzel bir hediye vermedi. Sen bana canÄ±mÄ±, oÄŸlumu, dünyalarÄ± verdin annem...

AyÃ§a'nÄ±n annesi SeÃ§il kÄ±zÄ±nÄ±n Burak ile birlikte olmasÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ile paylaÅŸtÄ±. BabasÄ±nÄ±n da iÅŸin iÃ§ine girmesi AyÃ§a ile Burak'Ä± yeni bir Ã§Ä±kmaz ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±.

Sabah ilk iÅŸ ekmek bayiine giden Hasan, kÃ¼le dÃ¶nen eÅŸyalarÄ± gÃ¶rÃ¼nce yÄ±kÄ±ldÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ± okuldan almaya giden Hasan, Burak'Ä±n tepkisi ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Ä°kili arasÄ±ndaki fÄ±rtÄ±na sonunda koptu. Ã–fkesine yenilen Hasan, oÄŸluna tokat attÄ±. AyÃ§a'nÄ±n yaÅŸananlara ÅŸahit olmasÄ± Burak'Ä± daha da Ã¼zdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Eve davetiyen yerine, cenaze haberin gelseydi keÅŸke... Neden ölmüyorsun sen?

Baba-oÄŸul arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya ilk mÃ¼dahale AyÃ§a'nÄ±n babasÄ± Ã–nder'den geldi.

KÄ±sa sÃ¼re sonra kurtardÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuÄŸun Burak olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen adam, resti Ã§ekti.

Seni de oÄŸlunu da kÄ±zÄ±mÄ±n yanÄ±nda görmek istemiyorum

OÄŸlunun tavÄ±rlarÄ±nÄ±n Nazan nedeniyle olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Hasan, ondan hesap sormak iÃ§in ofisine gitti.

Zuhal'in annesi Recai ve Vahide'yi de yanÄ±na alarak torunlarÄ±nÄ± ziyarete gitti. AkÅŸam yemeÄŸi Hasan'Ä±n geliÅŸi ile bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.

YÃ¼kselen sesler abla-kardeÅŸ arasÄ±ndaki krizi yeniden ateÅŸlerken, Vahide annesiyle abisini de alarak eve dÃ¶ndÃ¼.

Anne ve babasÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ±na dayanamayan AyÃ§a, "Sen kazandÄ±n" yazÄ±lÄ± bir not bÄ±rakarak evi terk etti.

Haberin DevamÄ±

Zuhal ile konuÅŸmak iÃ§in ekmek bÃ¼fesine geliÅŸini bekleyen Hasan, amacÄ±na ulaÅŸtÄ± ve eski eÅŸinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

"DÃ¼zelmek istiyorum" diyen Hasan, ZÃ¼hal'den yardÄ±m istedi.

AyÃ§a'nÄ±n evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren SeÃ§il, Ã–nder'i de yanÄ±na alarak okula gitti. AynÄ± dakikalarda Burak da AyÃ§a'yÄ± gÃ¶rmek iÃ§in sÄ±nÄ±fÄ±na gitmiÅŸti...

Ã–fkesine yenilen Ã–nder, SeÃ§il'in de yÃ¶nlendirmesi ile Burak'a saldÄ±rdÄ±.

Polisler Ã–nder ve Burak'Ä± karakola gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zereyken gelen AyÃ§a, duruma mÃ¼dahale etti. Burak ise genÃ§ kÄ±zÄ± reddetti: Sen ve ailen bizden uzak dur.

Haberin DevamÄ±

Okul yÃ¶netimi Hasan'Ä± arayarak Burak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenleri anlattÄ±. Haber Ã§ok geÃ§meden Zuhal'e de ulaÅŸtÄ±. Hasan ofisten Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken Nezan'Ä±n abisi ve kardeÅŸlerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

BaÄŸÄ±ÅŸ'Ä± da yanÄ±na alarak okula giden Zuhal, rehberlik Ã¶ÄŸretmenine Ã¼Ã§ seÃ§enek sundu. Ã–fkeli anneyi durduramayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan Ä°clal, Ã–nder'in ev adresini ona verdi.

Aile farklÄ± zorluklarla baÅŸ etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Hasan'Ä±n annesi ve abisi, gelinleriyle konuÅŸarak SoydaÅŸlÄ± Ailesi'ni kurtarmak iÃ§in Ankara'ya geldi.

KayÄ±npeder ve gelin geÃ§miÅŸ Ã¼zerine sohbet ederken, zil Ã§aldÄ±. Gelen Ã§ocuklarÄ±n kahramanÄ±, gÃ¶zÃ¼ kara dayÄ±larÄ± Suphi'ydi...

Haberin DevamÄ±

AblasÄ±yla birlikte Ã–nder'in evine giden Suphi, ondan yeÄŸeninin intikamÄ±nÄ± aldÄ±: KÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n yerden kÄ±rÄ±lÄ±rsÄ±n!

Dizinin final sahnesinde;

Zuhal eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kayÄ±npederinin yola Ã§Ä±kmak Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Misafirleri uÄŸurlamak iÃ§in kapÄ±yÄ± aÃ§an Zuhal, karÅŸÄ±sÄ±nda polisleri gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.

EÅŸinizin ofisine girip etrafÄ± daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸlar. Darp edip, göl kenarÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. AkÅŸam saatlerde ulaÅŸtÄ±k Hasan Bey'e... Maalesef durumu kritik

Â

Â