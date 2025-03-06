'Annem Ankara'nın 13. bölümünde neler oldu? Burak'ı kim kaçırdı?

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Dizinin önceki bölümünde;

Başar'a onu babasıyla görüştüreceğine söz veren Zuhal, sabah oğlunu da yanına alarak cezaevine gitti. Güzel başlayan görüşme Burak'ın gelişiyle yarım kaldı.

Annesiyle babasının açıklamak istediği gerçekleri bildiğini söyleyen Burak, Zuhal ile Hasan'ı şoke etti.

Geçmişte yediğin haltları biliyorum çünkü o gün oradaydım!

Dizinin yeni bölümünde;

Burak'ın ağzından çıkan ortalık bir anda buz kesti.

Kardeşini de alarak cezaevinden ayrılan Burak, Başar'ı hiç bilmediği gerçeklerle yüzleştirdi.

O Güneş var ya... Ablan senin! O çok sevdiğin babanın bize attığı son kazık!

Telefonu açan kişinin Burak olduğunu öğrenen Hasan, oğlunu korumak için ifadesini değiştirdi ve suçu üstlendi.

Tüm karşı çıkışlarına rağmen annesinin, babasını görmeye gitmesini hazmedemeyen Burak, evi terk etmeye karar verdi. Kendini siper eden Zuhal, oğluna engel olmaya çalışırken ona kararını değiştirten Başar oldu.

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Zaten babam da yok, bir daha seni hiç üzmeyeceğim abi

Zuhal, oğlunu sakinleştirmek için odasına gitti ve onunla uzun uzun konuştu. Anne oğulun konuşmasını duyan Aysel, Hasan'ın sakladığı büyük sırrı da öğrendi.

Kendini yalnız ve çaresiz hisseden Burak, öğrendiği sırrı Ayça ile de karşılaştı.

Okuldaki Güneş var ya... Benim kardeşimmiş...

Ayça'ya Ankara'dan ayrılacağını söyleyen Burak, Ona 'Benimle gelir misin?' diye sordu...

Hasan'ın ifadesini değiştirmesinin altında yatan nedeni öğrenmek isteyen Sevinç, Zuhal'i ile görüşmeye gitti.

Sevinç, Zuhal ile Hasan'a görüş ayarladı. İlk defa Hasan'ın masum olduğuna yürekten inanan Zuhal, ifadesini değiştirmesine de engel olmaya çalıştı.

Babasıyla uzun uzun konuşan Ayça, evi terk etme fikrinden vazgeçti. Bu kararını Burak ile de paylaştı. Ayça'nın tedirginliğinin farkına varan Burak, ustaca hamlelerle konuyu kapatmaya çalıştı.

Otobüs durağında Başar ile karşılaşan Güneş, küçük çocuktan hiç beklemediği bir tepki aldı. Başar'ın davranışlarını anlamakta güçlük çeken Güneş, hayatını alt üst edecek bir şey öğrendi.

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Evde bulduğu her şeyi satıp nakde çeviren Burak'ın eve bıraktığı notu bulan Aysel, şoke oldu. Aysel, vakit kaybetmeden durumu Zuhal'e haber verirken aile fertleri dört koldan Burak'ı aramaya başladılar.

Vahide ile birlikte Ayça'nın evine giden Zuhal, oğlunun İstanbul'a gitme planları yaptığını öğrendi.

Aynı dakikalarda Suphi ile Recai de Orkun'dan Burak'ın İstanbul'a gideceğini öğrendiler...

Gün boyunca Başar'ın söylediklerini düşünen Güneş, evin altını üstüne getirdi ve ihtiyacı olan belgeleri buldu. Gördükleri ile yıkılan Güneş, Hasan'ın öz babası olduğunu öğrendi.

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Burak'ı her yerde arayan ve eve eli boş dönen Zuhal, kimliği belirsiz bir kişinin telefonuyla şoke oldu.

Oğlunuz için arıyorum... Bu gece saat 12.00'de evin arkasındaki durakta olun... Polis yok...

Zuhal, ağzından çıkacak tek bir kelimeyi bekleyen ablası ile kardeşine arayanın telefon sapığı olduğunu söyledi ve konuyu kapattı.

Vakit geldiğinde Zuhal, evden çıktı ve belirtilen adrese gitti.

Durağa yanaşan otomobilin içinden atılan fotoğraf Zuhal'in korkularını daha da arttırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Oğluna kavuşmanın tek yolunun Rıza olduğunun farkına varan Zuhal, eli mahkum onun çağırdığı yere gitti.

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Eğer bana evet dersen çocuklarına ve sana yeni bir hayata sunarım... Varlıklı, sevgi dolu ve güvenli...

Çok geçmeden Rıza'nın eşi de buluşma yerine geldi...

Elindeki silahı Rıza'ya doğrultan öfkeli kadın tereddüt etmeden tetiğe bastı!