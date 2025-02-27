Annem Ankara'nın 12. bölümünde neler oldu? Hasan'ın kurtuluşu Burak'ın ellerinde

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Dizinin önceki bölümünde,

Asansör kazasından yaralı kurtulan şantiye şefi kendine geldi. Rıza ise yakalandı...

Karakoldaki ifadesinde her şeyi inkar eden Rıza, olan bitenden haberi olmadığını söyledi.

Veysel'in ifade vereceğini öğrenen Zuhal, yanına ablası Aysel ve Yılmaz'ı da alarak hastaneye gitti.

Hasan'ın masum olduğuna inanan Zuhal duydukları ile şoke oldu:

Hasan Bey yüzünden bir sürü masum insan öldü.

Dizinin yeni bölümünde;

Öfkeden deliye dönen Zuhal, 'yalan söylüyorsun' diyerek; şantiye şefinin üzerine yürüdü.

Okulun tiyatro kulübünde görevli olan Başar, babasının sebep olduğu düşünülen kaza nedeniyle bazı arkadaşları tarafından dışlandı.

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Küçük çocukların kavgasına şahit olan Güneş, Başar'ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Güneş'i kardeşinin yanında görünce çıldıran Burak, genç kıza yüklendi. Olayın iç yüzü ise kısa sürede ortaya çıktı.

Hülya öğretmen, okulda olup bitenleri Zühal'e de anlattı ve disiplin kurulunun toplanacağını söyledi.

Valizini alıp evden çıkan Mesude, Suphi'nin yanına gitti ve ona 'evlenelim' dedi. Suphi'nin ise Mesude'nin babasından izin almadan evlenmeye gönlü razı olmadı.

Burak'ın davranışlarına anlam veremeyen Güneş, bunun nedenini annesine sordu. Sevinç, konuşacaklarını söyleyerek Güneş'i yumuşatmayı başardı.

İki kardeş yaşanan gerilimin ardından annelerine okul değiştirmek istediklerini söylediler.

Çocukları sakinleştirmek de Zühal'e düştü.

Cezaevinde Rıza ile karşılaşan Hasan, sinirlerine hakim olamadı ve ona saldırdı. İkiliyi araya giren gardiyanlar ayırdı.

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Zühal'e ulaşmanın yollarını arayan Hasan'ın telefonunu açan Aysel, eski eşlerin konuşmasına engel oldu.

Bir daha burayı arama Hasan!

Kardeşine çok yüklendiğinin farkına varan Aysel, ondan özür diledi.

Hasan'ın suçlu olduğuna bir türlü inanmayan Zuhal, cezaevine ziyarete gitti.

Kazanın olduğu gün yaşananları düşünen ikili, Hasan'ı kurtaracak bir ihtimali hatırladı.

Seçil'in vefatından sonra kızıyla iletişim kurmakta güçlük çeken Önder, Burak'tan yardım istedi.

Teyzesiyle birlikte baba kızın evine giden Burak, Ayça'ya kendini anlatmaya çalıştı. Burak'ın ağzından çıkan her cümleye kayıtsız kalan Ayça ise ondan gitmesini istedi.

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Suphi'nin ısrarına daha fazla dayanamayan Aysel ve Şükran, Mesude'nin ailesi ile görüşmeye gittiler. İki kadının çabası sonuç verdi ve Derviş, Mesude'yi istemeye gelmelerine izin verdi.

Ailesiyle birlikte bir kez daha Derviş'in kapısını çalan Suphi'nin hevesi ikinci kez kursağında kaldı.

Kendisiyle baş başa kalınca Burak'ın söylediklerini düşünen Ayça, çareyi onu görmeye gitmekte buldu.

Beraber acı çeksek biter mi?

Dizinin final sahnesinde;

Başar'a onu babasıyla görüştüreceğine söz veren Zuhal, sabah oğlunu da yanına alarak cezaevine gitti. Güzel başlayan görüşme Burak'ın gelişiyle yarım kaldı.

Annesiyle babasının açıklamak istediği gerçekleri bildiğini söyleyen Burak, Zuhal ile Hasan'ı şoke etti.

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