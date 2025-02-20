Sezen Aksu söyledi, gözyaşları sel oldu... Anne acısıyla yıkıldı

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Dizinin önceki bölümünde;

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Zuhal, tek çıkış yolunun Sevinç ile konuşmak olduğunun farkındaydı...

İki kadın yıllar sonra karşı karşıya geldi. Zuhal, 16 yıl sonra hayatının ortasına bomba gibi düşen kadına sitem etti.

Sevinç'in ağzından çıkan cümleler Zuhal'in donup kalmasına neden oldu...

Zuhal'e ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğunu anlatan ve sayılı günlerinin kaldığını anlatan Sevinç, kızını sadece Hasan'a emanet edemeyeceğini söyledi:

Benim kızımı da kanatlarınızın altına alır mısınız? Onun bir ailesinin olduğunu bilirsem gözüm arkada kalmadan giderim

Çocuklara gerçeği anlatmaya karar veren Zuhal, Hasan'ı eve çağırdı.

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Hasan tam konuyu anlatmaya başlamıştı ki, kapıya gelen polis memurları herkesin hayatını değiştirdi.

Çalıştığınız inşaatta asansör düştü. 3 kişi öldü, yaralılar var... Sorumlu mühendis siz olduğunuz için bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor

Ellerine kelepçeler takılan Hasan'ın polis arabasına binişi herkes için yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Hasan'ın naşına gelenler evin ortasına ateş gibi düştü. Başar, babasının suçsuz olduğunu düşünürken Burak ise kardeşiyle aynı fikirde değildi...

Zuhal'in beklediği telefon sabaha karşı Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Hasan'ın mahkemeye çıkacağını söyledi.

Düşen asansörde hayatını kaybedenlerden biri de Ayça'nın annesi Seçil'di. Acı haberi alan genç kız bayıldı...

Sevinç, kızının babasının başına gelenleri sabah haberlerinde gördü.

Recai, günlerdir her yerde aradığı Suphi'yi Naciye'nin mezarı başında buldu. Mesude'yi karşısında görünce ayakları yerden kesilen Suphi'nin keyfi duyduklarından sonra kaçtı:

Bir daha benim yanıma yaklaşmayacaksın! Benim manyaklarla işimi olmaz

Hasan hakkında tutuklama kararı verildi. Sevinç, tüm avukatlarını devreye sokarken Rıza ortalıktan kayboldu.

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Okula gittiğinde sınıf arkadaşlarının garip tavırlarıyla karşılaşan ve tüm bunlara babasının sebep olduğunu düşünen Burak, Güneş'ten Ayça'nın annesinin öldüğünü öğrendi.

Okuldan kaçan Burak, Ayça'yı görmeye gitti. Evin önünde annesiyle karşılaşan Burak, bu duruma sebep olanın babası olduğunu öğrenince yıkıldı.

Ayça'ya gerçeği söyleyeceğim anne, sonucu neyse onunla yüzleşeceğim... ben babam olmayacağım

Sevinç'in yardım talebini reddeden Hasan, Zuhal'i arayarak ona suçsuz olduğunu söyledi.

Başar'ın yazdığı mektubu cezaevine Hasan'a götüren Zuhal, yaşananların ardında Rıza'nın olduğunu öğrendi ve belli etmese de çocuklarının babasının masumiyetine inandı...

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Hasan'ın bahsettiği Murat Usta'nın adresini bulan Zuhal, yaşlı adamın evine gitti. Hasan'ın suçsuzluğundan emin olan Zuhal, Rıza'nın Murat Usta ve ailesini tehdit ettiğini düşündü.

Israra dayanamayan ve vicdanının sesini dinleyen Murat Usta, Zuhal ile birlikte karakola giderek ifade verdi.

Ayça'nın yalnız kalmasına gönlü razı olmayan Burak, Seçil'in cenazesine gitti.

Ayakta durmakta güçlük çeken Ayça, Burak'a uzun uzun sarıldı.

Burak'ın suçsuz olduğunun farkında olan Ayça, ona bir daha gelmemesini söyledi.

Seni her gördüğümde baban gelecek aklıma... Sana her baktığımda canım yansın istemiyorum...

Rıza'yı aramak için evine giden Zuhal, eşi ile karşılaştı. İki kadının sohbeti, Zuhal'i hiç bilmediği bir gerçekle yüzleştirdi:

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Rıza size aşık... Erzurum'dan beri... İnanın bana kaynağım çok sağlam

Ablasının tüm olanlara rağmen Hasan'a yardım etmesini kabullenemeyen Vahide, Zuhal'e sitem etti. Üst üste gelen olaylara karşı tek başına mücadele eden Zuhal, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı.

Gözyaşlarına boğulan Zuhal, tek amacının çocuklarının babalarıyla büyümelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Akşam olunca çocuklarımın hayalleri vicdan azabı olup, düşüyor kucağıma... Sen bunu anlayamazsın

Bilirkişi raporu çıktı: Asansör kazasında sabotaj yok, ihmal var...

Yılmaz, gelişmeleri Zühal'e de haber verdi.

Babasını görmek için cezaevine giden Burak, Ayça'nın annesinin öldüğünü anlattı.

İçinde tuttuğu her şeyi bir çırpıda babasının yüzüne söyleyen Burak, canını en çok acıtan şeyi de söyledi:

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O hep şikayet ettiğin babasızlık var ya, sen onu bana yaşattın. Benim babamın katili sensin

Asansör kazasından yaralı kurtulan şantiye şefi kendine geldi. Rıza ise yakalandı...

Karakoldaki ifadesinde her şeyi inkar eden Rıza, olan bitenden haberi olmadığını söyledi.

Veysel'in ifade vereceğini öğrenen Zuhal, yanına ablası Aysel ve Yılmaz'ı da alarak hastaneye gitti.

Hasan'ın masum olduğuna inanan Zuhal duydukları ile şoke oldu: