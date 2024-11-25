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Annem Ankara'dan ters köşe tanıtım: Abiler ağlamaz

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#Annem Ankara#KANALD#Bergüzar Korel
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 12:50

Yaşanmış bir hayat hikayesini ekrana taşıyan Annem Ankara, bir annenin çocukları için verdiği mücadeleye sahne oluyor. Çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanacak dizinin tanıtım filmi yüreklere dokundu. Zuhal’in ortanda oğlu Başar’a “Demek ki neymiş, abiler ağlamazmış.” dediği anlar duygusu yüksek bir bölümün ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

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ZUHAL’İN EVLAT ACISI

Annem Ankara’nın fragmanı Zuhal’in ortanca oğlu Başar ile olan diyaloguyla başlıyor. “Sen hiç abini ağlarken gördün mü?” diye soran Zuhal, “Hayır” yanıtı üzerine “Demek ki neymiş, abiler ağlamazmış.” diyerek Başar’a sarılıyor. İçi kan ağlamasına rağmen hayata karşı gülümsemeye çalışan Zuhal’in duygusal anları çarpıcı bir biçimde ekrana geliyor.

 SENİ SİLDİM BABA!

Ailenin büyük oğlu Burak, babası Hasan’a “Seni sildim baba, sen işine gücüne bak, biz de başımızın çaresine bakalım.” diyerek babasıyla köprüleri atıyor. Hasan’ın ofisine giden sevgilisi Nazan ise, “Bu çocuğu doğuracağım Hasan. Sen istesen de istemesen de” sözleriyle kararlılığını ortaya koyuyor.

Annem Ankaradan ters köşe tanıtım: Abiler ağlamaz

HASAN’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

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Bölüme dair ipuçları da veren fragmanda, Hasan’ın “Aileme döneceğim, her şeyi yeniden toparlayacağım. Çünkü başka şansım yok.” cümleleri dikkat çekiyor. Nazan’la yaşadığı yasak aşka son noktayı koymaya hazırlanan Hasan’ın, neden ailesine geri dönmek istediği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Annem Ankaradan ters köşe tanıtım: Abiler ağlamaz


DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Fragmanın sonunda ise Zuhal, Nazan’dan ömrü boyunca unutamayacağı bir doğum günü hediyesi alıyor.

Annem Ankaradan ters köşe tanıtım: Abiler ağlamaz

BKM İMZALI

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin reji koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı yapımın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyor.

 GÜÇLÜ KADRO

‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

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Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Annem Ankara, çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelecek

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#Annem Ankara#KANALD#Bergüzar Korel

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