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'Annem Ankara'dan etkileyici afiş! Acıyı bal eyleyen annelerimize…

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#Annem Ankara#Berüzar Korel#Mehmet Günsur
Annem Ankaradan etkileyici afiş Acıyı bal eyleyen annelerimize…
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:17

Yakın dönem Ankara’sını çarpıcı bir gerçeklikle ekrana getirecek olan “Annem Ankara”dan etkileyici bir afiş geldi. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin afişi, “Acıyı bal eyleyen annelerimize…” ithaf edildi.

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 BENİM ANNEM ANKARA’YDI

1990’lı yıllarda Başkent Ankara…  Kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına bakabilmek için erken yaşta emekli olan vefakâr bir kadının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çeken dizide, başrolleri Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsur (Hasan) paylaşıyor.

GÜN BATIMINDA ANKARA

Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin çarpıcı afişi, sosyal medyada yayınlandı. Afişte Zuhal, üç erkek çocuğuyla birlikte günbatımında Ankara’ya doğru bakıyor. Yaşanan her kötü şeye rağmen hayata dair umutlarını asla yitirmeyen annelere atfedilen afişte, “Acıyı bal eyleyen annelerimize…” sloganı dikkat çekiyor.

Annem Ankaradan etkileyici afiş Acıyı bal eyleyen annelerimize…

BKM İMZALI

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Senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı BKM imzalı Annem Ankara’nın yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

YAKINDA KANAL D’DE

Annem Ankara, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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#Annem Ankara#Berüzar Korel#Mehmet Günsur

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