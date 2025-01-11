Haberin DevamÄ±

ZUHAL GEMÄ°SÄ°NÄ° TERK ETMÄ°YOR

Heyecanla beklenen dizinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ± iÃ§in yÄ±lmadan mÃ¼cadele veren Zuhal (BergÃ¼zar Korel) baÅŸÄ±na gelen tÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen gemisini terk etmez.

Son bÃ¶lÃ¼mde ekmek bayisi yanan Zuhal bir yandan ekmek teknesini yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rmak iÃ§in diÄŸer yandan da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã§abalamaya devam eder.

Â

GÄ°ZEMLÄ° ADAM NELER YAPACAK?

Annem Ankaraâ€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Nazanâ€™Ä± cezaevinde ziyaret eden gizemli adam RÄ±za, Hasanâ€™dan intikam almak iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler.

Haberin DevamÄ±

SoydaÅŸlÄ± Ailesi, omuz omuza mÃ¼cadele edip dÃ¼zlÃ¼ÄŸe Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, baÅŸlarÄ±na gelecekler merak konusu olur.

GÃœÃ‡LÃœ KADRO

â€˜Annem Ankaraâ€™nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda BergÃ¼zar Korel ve Mehmet GÃ¼nsÃ¼râ€™le birlikte Ã–zgÃ¼rcan Ã‡evik, GÃ¶kÃ§e EyÃ¼boÄŸlu, SevinÃ§ Erbulak,YÄ±ldÄ±ray Åžahinler ve GÃ¼ler Ã–kten, Sinem Uslu, Muharrem TÃ¼rkseven, Mustafa AÃ§Ä±lan, Dilek Ã‡elebi, Hakan AkÄ±n, Fatma ToptaÅŸ, Durukan Ã‡elikkaya, Ezgi GÃ¶r, Selen Ã–zbayrak, BaÅŸak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Åžekerci, Cansu DaÄŸdelen, Ediz GÃ¼lsuyu, Mert TanÄ±k, Naz Ã–zgÃ¼lÃ¼ÅŸ, Egemen UlaÅŸ Ã–nkalÂ Mehmet Can AkÃ§a, Yasin Pehlivan yer alÄ±yor. Annem Ankara her Ã§arÅŸamba saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de.