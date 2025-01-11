×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Annem Ankara'dan çarpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim çocuklarÄ±mla

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:52

Kanal Dâ€™nin yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle soluksuz izlenecek. Senaryosu BaÅŸak AngigÃ¼n tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan, baÅŸrollerini BergÃ¼zar Korel ile Mehmet GÃ¼nsÃ¼r'Ã¼n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmenliÄŸini Faruk Teber Ã¼stleniyor.

Haberin DevamÄ±

ZUHAL GEMÄ°SÄ°NÄ° TERK ETMÄ°YOR

Heyecanla beklenen dizinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ± iÃ§in yÄ±lmadan mÃ¼cadele veren Zuhal (BergÃ¼zar Korel) baÅŸÄ±na gelen tÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen gemisini terk etmez.

Annem Ankaradan Ã§arpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim Ã§ocuklarÄ±mla

Son bÃ¶lÃ¼mde ekmek bayisi yanan Zuhal bir yandan ekmek teknesini yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rmak iÃ§in diÄŸer yandan da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã§abalamaya devam eder.

Â

Annem Ankaradan Ã§arpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim Ã§ocuklarÄ±mla

GÄ°ZEMLÄ° ADAM NELER YAPACAK?

Annem Ankaraâ€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Nazanâ€™Ä± cezaevinde ziyaret eden gizemli adam RÄ±za, Hasanâ€™dan intikam almak iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler.

Haberin DevamÄ±

Annem Ankaradan Ã§arpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim Ã§ocuklarÄ±mla

SoydaÅŸlÄ± Ailesi, omuz omuza mÃ¼cadele edip dÃ¼zlÃ¼ÄŸe Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, baÅŸlarÄ±na gelecekler merak konusu olur.

Annem Ankaradan Ã§arpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim Ã§ocuklarÄ±mla

GÃœÃ‡LÃœ KADRO

â€˜Annem Ankaraâ€™nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda BergÃ¼zar Korel ve Mehmet GÃ¼nsÃ¼râ€™le birlikte Ã–zgÃ¼rcan Ã‡evik, GÃ¶kÃ§e EyÃ¼boÄŸlu, SevinÃ§ Erbulak,YÄ±ldÄ±ray Åžahinler ve GÃ¼ler Ã–kten, Sinem Uslu, Muharrem TÃ¼rkseven, Mustafa AÃ§Ä±lan, Dilek Ã‡elebi, Hakan AkÄ±n, Fatma ToptaÅŸ, Durukan Ã‡elikkaya, Ezgi GÃ¶r, Selen Ã–zbayrak, BaÅŸak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Åžekerci, Cansu DaÄŸdelen, Ediz GÃ¼lsuyu, Mert TanÄ±k, Naz Ã–zgÃ¼lÃ¼ÅŸ, Egemen UlaÅŸ Ã–nkalÂ  Mehmet Can AkÃ§a, Yasin Pehlivan yer alÄ±yor. Annem Ankara her Ã§arÅŸamba saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de.

Annem Ankaradan Ã§arpÄ±cÄ± tanÄ±tÄ±m: Sizin derdiniz benim Ã§ocuklarÄ±mla

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür

BAKMADAN GEÇME!