Annem Ankara'daki gizemli sesin sahibi Okan Yalabık: Bazen tebessüm ediyorum bazen de boğazım düğümleniyor

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HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN

Yükselen izlenme oranlarıyla dikkat çeken Annem Ankara, gerçek bir hayat hikayesini anlatması ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Bergüzar Korel’in “Zuhal”, Mehmet Günsür’ün de “Hasan” karakterine hayat verdiği dizi, bir annenin her türlü zorluğa karşı çocukları için verdiği hayat mücadelesini yansıtıyor.

HİKAYEYE YÖN VERİYOR

Dekorları, aksesuarları, müzikleriyle izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkartan Annem Ankara’da oyunculuğu kadar yaptığı seslendirmelerle de ön plana çıkan Okan Yalabık da görev alıyor. Yalabık, Zuhal ve Hasan’ın ortanca oğlu Başar’ın yetişkin halini seslendirerek hikâyeye adeta yön veriyor.

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BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR

İzleyici, Yalabık’ın sesinden ve bakış açısından olaylara bakıyor. Dizide sadece sesiyle rol alan Yalabık, “Kendi bölümlerimi okurken bazen tebessüm ediyorum bazen de boğazım düğümleniyor.” diyerek duygularını ifade etti.

Dizinin senaristi Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini kaleme aldığı BKM imzalı Annem Ankara, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle Kanal D’de ekrana gelecek.