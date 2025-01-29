'Annem Ankara'da nefesler tutuldu... Hasan mı, Nazan mı? Silah kimi vuracak?

Haberin Devamı

Zuhal’den büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakıp onlara yaşattıklarından dolayı pişmanlık duyar. Ahmet Kaya’nın ‘İçimde Ölen Biri’ şarkısı ile ekrana gelen tanıtım, “Hasan intihar mı ediyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Fragmanda aynı anlarda Nazan’ın da kafasına silah doğrultulur. Peki patlayan silah kimi vuracak?

ZUHAL'DEN NAZAN'A GÖZDAĞI

‘Annem Ankara’nın tanıtımında ‘Zuhal’in Hasan’a söylediği “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” sözleri, Zuhal’in Nazan’a hapishaneye gidip gözdağı vermesi, yaşanacaklara dair merak konusu oldu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.