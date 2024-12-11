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Annem Ankara'da heyecan dorukta! 'Yaşamak zorundasın Hasan'

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Mehmet Günsür#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 13:07

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'da bu akşam tüm sorular yanıt bulacak. Bir önceki bölümde, Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı anlar ekran başındakileri gözyaşlarına boğmuş ve 'Hasan ölüyor mu? Mehmet Günsür diziye veda mı ediyor?' gibi soruları da beraberinde getirmişti.

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Bu akşam ekrana gelecek dizide, hastane odasında Hasan'ın başında bekleyen Zuhal, "Sen istesen de istemesen de biz bir aileyiz, ben de oğullarım da senin yanındayız, yaşamak zorundasın Hasan!" sözleri kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

HASAN ÖLECEK Mİ?

Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakteri ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam yeni bölümde belli olacak.

Annem Ankarada heyecan dorukta Yaşamak zorundasın Hasan

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

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Annem Ankarada heyecan dorukta Yaşamak zorundasın Hasan

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankarada heyecan dorukta Yaşamak zorundasın Hasan

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

 

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#Annem Ankara#Mehmet Günsür#Kanal D

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