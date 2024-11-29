'Annem Ankara' zirvede

Haberin Devamı

KANAL D’nin yaşanmış bir hayat hikâyesinden uyarlanan BKM imzalı yeni dizisi ‘Annem Ankara’ çarşamba akşamı yayınlanan ikinci bölümüyle yine zirvede yer aldı. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrolde olduğu dizi hüzün dolu yeni bölümüyle AB ve ABC1 izleyici grubunda birinci oldu. TOTAL’de de 6’ncı sırada yer aldı.

Reytinglerin zirvesine oturan dizi sosyal medyada da gündem oldu. Hüzünlü bölümün finalinde çocuklarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günüyle sevinen Zuhal (Bergüzar Korel), ömrü boyunca unutamayacağı bir hediye aldı.

Nazan (Sinem Uslu) ile eski eşi Hasan’ın (Mehmet Günsür) düğün davetiyesiyle şoke olan Zuhal, tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

Bergüzar Korel hüzünlü final sahnesinde 90’lı yıllarda Aşkın Nur Yengi’nin yorumladığı “Geceler Düşman” adlı eseri yeniden seslendirdi. Korel’in bu performansı da seyirciden tam not aldı.

Haberin Devamı

Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven ve Beyza Şekerci’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Annem Ankara’nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor.