Annem Ankara yine heyecan dolu! Aşk her şeyi affeder mi?

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Tanıtımda Zuhal (Bergüzar Korel) çocukları için mücadele etmeye devam ederken, Burak (Durukan Çelikkaya) her şeyi bildiğini ve babasına olan nefretini söyler.

Zuhal, 'Hasan (Mehmet Günsür) benim yüzümden şu anda hapiste' diyerek kendini suçlar. Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır.

Peki Zuhal'in aşkı, Hasan'ın ihanetlerini unutturabilecek mi? Tanıtımın en çarpıcı sahnelerinden biri, Zuhal'in eski güzel günlerini hatırladığı anlarda Bergüzar Korel'in sesinden 'Ya Her şeyim Ya Hiçim' şarkısının çalması oldu.

GÜNEŞ GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Annem Ankara'da Zuhal, Burak'ın isyanlarını bastırmaya çalışır. Hasan ne yaparsa yapsın Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır, fakat bu durumdan Burak oldukça rahatsızdır. Güneş'in aklı karışır ve gerçeklerin peşine düşer.

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Annem Ankara bu akşam 20.00'de Kanal D'de!