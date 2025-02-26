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Annem Ankara yine heyecan dolu! Aşk her şeyi affeder mi?

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:56

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

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Tanıtımda Zuhal (Bergüzar Korel) çocukları için mücadele etmeye devam ederken, Burak (Durukan Çelikkaya) her şeyi bildiğini ve babasına olan nefretini söyler.

Zuhal, 'Hasan (Mehmet Günsür) benim yüzümden şu anda hapiste' diyerek kendini suçlar. Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır.

Peki Zuhal'in aşkı, Hasan'ın ihanetlerini unutturabilecek mi? Tanıtımın en çarpıcı sahnelerinden biri, Zuhal'in eski güzel günlerini hatırladığı anlarda Bergüzar Korel'in sesinden 'Ya Her şeyim Ya Hiçim' şarkısının çalması oldu.

Annem Ankara yine heyecan dolu Aşk her şeyi affeder mi

GÜNEŞ GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Annem Ankara'da Zuhal, Burak'ın isyanlarını bastırmaya çalışır. Hasan ne yaparsa yapsın Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır, fakat bu durumdan Burak oldukça rahatsızdır. Güneş'in aklı karışır ve gerçeklerin peşine düşer.

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Annem Ankara bu akşam 20.00'de Kanal D'de!

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#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel

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