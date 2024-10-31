×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Annem Ankara' setinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Cumhuriyet Bayramı
Annem Ankara setinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:55

Kanal D’nin merakla beklenen yeni projesi “Annem Ankara”da başrolü üstlenen Bergüzar Korel, Cumhuriyet Bayramı’nı sette kutladı. Ay-yıldızlı bayrağın önünde poz veren oyuncu bu karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

YAŞASIN CUMHURİYET

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından “Annem Ankara”nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da izin yapmayan ekip, sette kutlama yaptı. Dizide Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, ay-yıldızlı bayrağın önünde verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. “Annem Ankara” ekibi 29 Ekim için özel klaket hazırladı. Çekimler boyunca ‘Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan klaket kullanıldı.

Annem Ankara setinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

YAKINDA EKRANDA

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan “Annem Ankara”nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Gerçek bir yaşam hikâyesinden esinlenilen “Annem Ankara”da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizi üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal’in hüzünlü hikâyesini ekrana taşıyacak. Hikâyesi 1990’lı yıllarda başkent Ankara’da geçen dizi yakında seyirciyle buluşacak.

Haberin Devamı

Annem Ankara setinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Cumhuriyet Bayramı

BAKMADAN GEÇME!