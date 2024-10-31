'Annem Ankara' setinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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YAŞASIN CUMHURİYET

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından “Annem Ankara”nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da izin yapmayan ekip, sette kutlama yaptı. Dizide Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, ay-yıldızlı bayrağın önünde verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. “Annem Ankara” ekibi 29 Ekim için özel klaket hazırladı. Çekimler boyunca ‘Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan klaket kullanıldı.

YAKINDA EKRANDA

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan “Annem Ankara”nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Gerçek bir yaşam hikâyesinden esinlenilen “Annem Ankara”da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizi üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal’in hüzünlü hikâyesini ekrana taşıyacak. Hikâyesi 1990’lı yıllarda başkent Ankara’da geçen dizi yakında seyirciyle buluşacak.

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