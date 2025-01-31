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Annem Ankara, minik oyuncularıyla çok konuşuluyor

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#Annem Ankara#Kanal D#Mustafa Enes Bilir
Annem Ankara, minik oyuncularıyla çok konuşuluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 14:13

Kanal D’nin başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara, minik oyuncularıyla çok konuşuluyor.

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Dizide performanslarıyla dikkat çeken oyuncular övgü topluyor. Üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren bir annenin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide, Zuhal'in (Bergüzar Korel) büyük oğlu Burak’a hayat veren, Durukan Çelikkaya son bölümlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Dizide Korel ile Çelikkaya, anne oğul performanslarıyla da dikkat çekti. Ortanca çocuk Başar karakterini canlandıran Mustafa Enes Bilir ile en küçük kardeş Bağış’ı oynayan Ediz Gülsuyu, yetenekleriyle parmak ısırtıyor. Miniklere sosyal medyadan sevgi dolu mesajlar geliyor.

Annem Ankara, minik oyuncularıyla çok konuşuluyor

YETENEKLİ MİNİKLER

Başak Angigün’ün gerçek hikayesinden uyarlanan Annem Ankara’da hayallere sığınmış, duygusal, kolay yıkılmayan bir çocuk olan senaristin çocukluğunu canlandıran Mustafa Enes Bilir, özellikle duygusal sahnelerdeki yeteneğiyle seyirciyi kalbinden vuruyor.

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Ailenin en minik üyesi Bağış’a hayat veren Ediz Gülsuyu ise annesi Zuhal’in hayatta kalma savaşına tüm tatlılığıyla tanıklık ediyor ve yol arkadaşlığı yapıyor. Durukan Çelikkaya, anne oğul performanslarıyla da dikkat çekiyor. Başarılı genç yetenekler, Annem Ankara’nın oyuncuları ve set ekibinin de neşe kaynağı oluyor.

Annem Ankara, minik oyuncularıyla çok konuşuluyor

BKM İmzalı Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Annem Ankara#Kanal D#Mustafa Enes Bilir

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