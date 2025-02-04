‘Annem Ankara’ kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin: Böyle derinlikli hikayelerin tutkunuyum

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“DOĞMA BÜYÜME ANKARALIYIM”

“Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana” diyen Bilgin, “Çok uzun zaman sonra bu kadar dokunaklı, her karakterin bir sürü yönüyle ele alındığı psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika. Doğma büyüme Ankaralı olmam, annemin Ankaralı olması, çocukluğumu orada geçirmiş olmam, dedemin adının Hasan (Çelik) olması ve dedemin vefat ettiği gün bu senaryonun bana karakter dökümünün gelmiş olması projeyi daha da özel yapıyor. Dedem de hatırı sayılır bir inşaat mühendisiydi. Sanki onun hikayesine de başka bir yerden metaforik olarak selam çakıyormuş gibi hissettirdi.” diye konuştu.

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“İNSANİ BİR HİKAYEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Başak Angigün’ün senaryolaştırdığı gerçek bir hikayenin içerisinde yer almanın kendisine büyük sorumluluk getirdiğine vurgu yapan Bilgin, “Böyle derinlikli hikayelerin tutkunuyum. Başak olağanüstü bir hikaye yaratmış. Bu kadar dokunaklı, bu kadar naif ve bu kadar insani bir hikayeye çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE OYNADIĞIM HİÇBİR KARAKTERE BENZEMİYOR”

BKM imzalı, ‘Annem Ankara’ kadrosuna Sevinç karakteriyle katılan Bilgin, karakterini ise şu sözlerle anlattı: Daha önce oynadığım hiçbir karaktere benzemeyen bir karakter. Kudretli ve güçlü, hayata sert bir yerden tavır alan bir kadını oynamak benim içimde de bambaşka kapıların açılmasına sebep olacak. Hatta bunu hissediyorum ve bu çok keyifli.