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ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (5 Şubat) | Annem Ankara son bölümde şoke eden sahne! "Güneş benim kızım..." İşte Annem Ankara yeni bölüm fragmanı

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#Annem Ankara Son Bölüm#Dizi#Televizyon
ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (5 Şubat) | Annem Ankara son bölümde şoke eden sahne Güneş benim kızım... İşte Annem Ankara yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 02:39

Annem Ankara 9. bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara 5 Şubat 2025 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Evsiz kalan Zuhal, çocukları akşamdan Şükran'ın yanına bıraktı, sabah ilk iş ise evi boşalttı. Rıza'nın ekmek bayiine gelmesinden rahatsız olan Zuhal, Hasan'ın ofisine gitti ve ona kendisinden sakladığı bir şey olup olmadığını sordu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hakan'ın Zuhal'a Güneş'in kendi kızı olduğunu söylemesi dikkat çekti. Tüm bunların ardından Annem Ankara son bölüm full HZ izleme ekranı yayınlandı. İşte, Annem Ankara 9. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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Annem Ankara son bölüm full HD tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 9. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Önder ve Vahide'nin ilişki yaşadığı iddiası Ayça ile Burak'ın arasındaki buzları eritti. Yeni bölüm fragmanında ise Vahide'nin ablasına hamile kaldığını söylemesi Hasan'la arasında ilişki olup olmadığını akıllara getirdi. İşte, Annem Ankara 9. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 8. bölümünde Zuhal ve Hasan yine yollarını ayırıyor!

Hasan, Nazan’la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan’ı savunur. Hasan’ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal’in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer.

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Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşir. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

ANNEM ANKARA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Güneş benim kızım!"

Aysel, Vahide'nin doğmamış kızı için yazdığı defteri bulunca Vahide'nin karın ağrısı ortaya çıkıyor. Yıllar önce Hasan'dan hamile kaldığını ablasına anlatan Vahide, bu gerçeği yıllarca kendi içinde sakladıktan sonra gözyaşlarını tutamıyor...

Ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, nasıl olsa öğreneceğini düşünerek Zuhal'e, Güneş'in kendi kızı olduğunu itiraf ediyor. Peki Zuhal'in bu sefer tepkisi ne olacak?

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#Annem Ankara Son Bölüm#Dizi#Televizyon

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