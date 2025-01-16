ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM FULL HD İZLE | Annem Ankara son bölümde mahkemede Hasan'dan Zuhal'e soğuk duş: 'Nazan Hanım suçsuzdur' Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Annem Ankara son son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 7. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde ekmek teknesini alevler içinde gören Zuhal'in çığlıkları geceyi böldü. Nazan'ı görmek için Cezaevine gelen sürpriz ziyaretçi gizli sırların da ortaya çıkmasını sağladı. Hasan'ın mahkemede ifadesini değiştirerek kazayla silahın ateş aldığını ve Zuhal'i öldürmek istemediğini söylemesi şoke etti. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Annem Ankara 7. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 7. bölümünde Zuhal'in ekmek bayisini kimin yaktığı ortaya çıkıyor!

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Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal’in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır. Ve bu gizemli adam; Nazan’ı ziyaret edip her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Hatta bununla da kalmayacak, Hasan ve ailesinden de onun adına intikam alacaktır. Soydaşlı Ailesi; omuz omuza mücadele edip düzlüğe çıkacaklarını düşünürken onları daha zor günler beklemektedir şimdi.

ANNEM ANKARA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.