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ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM FULL HD İZLE | Annem Ankara son bölümde mahkemede Hasan'dan Zuhal'e soğuk duş: 'Nazan Hanım suçsuzdur' Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM FULL HD İZLE | Annem Ankara son bölümde mahkemede Hasandan Zuhale soğuk duş: Nazan Hanım suçsuzdur Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 02:46

Annem Ankara 7. son bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara kısa bir aranın ardından 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Ekmek satmak için geçici bir çözüm bulan Zuhal, bu kez de belediye engeline takılırken mahkemede yaşananlar şoke etti. Zuhal'i vurduğu için tutuklanan Nazan ilk duruşmasına çıktığında Hasan'ın ifadesini değiştirerek Nazan'ı savunması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Annem Ankara 8. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İşte, Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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Annem Ankara son son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 7. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde ekmek teknesini alevler içinde gören Zuhal'in çığlıkları geceyi böldü. Nazan'ı görmek için Cezaevine gelen sürpriz ziyaretçi gizli sırların da ortaya çıkmasını sağladı. Hasan'ın mahkemede ifadesini değiştirerek kazayla silahın ateş aldığını ve Zuhal'i öldürmek istemediğini söylemesi şoke etti. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Annem Ankara 7. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 7. bölümünde Zuhal'in ekmek bayisini kimin yaktığı ortaya çıkıyor!

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Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal’in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır. Ve bu gizemli adam; Nazan’ı ziyaret edip her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Hatta bununla da kalmayacak, Hasan ve ailesinden de onun adına intikam alacaktır. Soydaşlı Ailesi; omuz omuza mücadele edip düzlüğe çıkacaklarını düşünürken onları daha zor günler beklemektedir şimdi.

ANNEM ANKARA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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