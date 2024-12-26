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ANNEM ANKARA 6. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Annem Ankara son bölümde şoke eden saldırı: Zuhal'in ekmek bayiinde yangın! Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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#Annem Ankara 6. Bölüm#Dizi#Televizyon
ANNEM ANKARA 6. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Annem Ankara son bölümde şoke eden saldırı: Zuhalin ekmek bayiinde yangın Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 02:44

Annem Ankara son bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Annesini kırmak istemeyen Burak eve dönerken, Başar ile arasını da düzeltti. Dizinin final sahnesinde duvara 'defolun' yazan bir grup, ardından Zuhal'in ekmek teknesini ateşe verdi. Bayinin önünde karşılaşan aile bireyleri hiç beklemedikleri bir manzara karşısında şoke oldu. Tüm bunların ardından Annem Ankara 7. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İşte, Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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Annem Ankara 6. son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 6. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, annesinin kaybından sonra yalnız kalan Vahide, ablası Aysel'in nasihatini dinledi ve eski aşkı Metin ile buluştu. 4 yıl önce Metin'in evlilik teklifini reddeden Vahide, bu kararının altına yatanları anlatırken beklemediği bir şeyi öğrendi. Zuhal'in ekmek bayinde çıkan yangın ise haftaya dizide çarpıcı gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, Annem Ankara 6. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 6. bölümünde Hasan'ın eve dönmesiyle buzlar eriyecek mi?

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Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

Hasan'ın eve dönmesiyle tam her şey yoluna girmeye başlamışken, ekmek bayisinde çıkan yangın herkesi perişan eder. Hasan, hiç düşünmeden alevlerin ortasına atlar. Zuhal ve Burak ise Hasan'ın alevlerin içine atlamasıyla büyük bir korku yaşar.

ANNEM ANKARA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Annem Ankara 6. Bölüm#Dizi#Televizyon

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