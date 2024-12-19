ANNEM ANKARA 5. SON BÖLÜM İZLEME EKRANI | Annem Ankara son bölümde Zuhal'den Hasan'a yeni şans! Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 5. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Zuhal'in annesi ölürken, ailesine yaşattığı acıları unutturmak isteyen Hasan, elinden tutup yeniden bir yuva kurmaya çalıştığı Zuhal ile yeni yola adım attı. İşte, Annem Ankara 5. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 5. bölümünde Zuhal, yaşam mücadelesi verirken Zuhal'in annesi ölüyor.

Nazan, Hasan’ın onu nikah masasında bırakması sonucu deliye dönmüş, soluğu Zuhal’in ekmek bayisinde almıştır. Hasan ve Zuhal’i baş başa görünce işler herkes açısından içinden çıkılmaz bir hal alır. Nazan silahını çekip ikiliye doğrultur. Silahını ateşler ve Zuhal’i vurur. Zuhal'in durumu kritiktir ve hastanede yaşam mücadelesi verir.

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Ailesine yaşattığı acıları unutturmak isteyen Hasan, elinden tutup yeniden bir yuva kurmaya çalıştığı kadını bu defa hayatta tutmak zorundadır. Büyük oğlu Burak ise tek suçlunun babası Hasan olduğunu düşünmekte ve onu suçlamaktadır. Hasan’ın ailesiyle arasındaki yollar bir uçuruma döner.

ANNEM ANKARA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O mu, ben mi?"

Burak, Hasan'ı evde istemez ve Zuhal'i o soru ile arada bırakır, O mu, ben mi? Diğer yandan Hasan ise Zuhal'den bir kere daha sevgisini istemektedir.

Annem Ankara Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!