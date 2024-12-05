×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

ANNEM ANKARA 3. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Annem Ankara son bölümde şoke eden saldırı: Hasan ölecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı!

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara 3. Bölüm#Dizi#Televizyon
ANNEM ANKARA 3. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Annem Ankara son bölümde şoke eden saldırı: Hasan ölecek mi İşte yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 02:47

Annem Ankara 3. bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara 4 Aralık Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Ayça'nın evde olmadığını gören Seçil, Önder'i de yanına alarak okula gitti. Öfkesine yenilen Önder, Seçil'in de yönlendirmesi ile Burak'a saldırırken, okul yönetimi Hasan'ı arayarak Burak'ın başına gelenleri anlattı. Dizinin final sahnesinde ise Hasan'ın öldüresiye dövülmesi akıllara Hasan ölecek mi? sorusunu getirdi. Tüm bunların ardından Annem Ankara 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 3. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, aile farklı zorluklarla baş etmeye çalışırken, Hasan'ın annesi ve abisi, gelinleriyle konuşarak Soydaşlı Ailesi'ni kurtarmak için Ankara'ya geldi. Zuhal eve döndüğünde kayınpederinin yola çıkmak üzere hazırlandığını gördü. Misafirleri uğurlamak için kapıyı açan Zuhal, karşısında polisleri görünce şoke oldu. İşte, Annem Ankara 4. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ANNEM ANKARA 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 3. bölümünde Hasan'dan gelen kötü haber tüm aileyi yıkıyor.

Haberin Devamı

Zuhal, Nazan’dan glen nikah davetiyesini görmüş ve çocuklarına hissettirmemek adına içindeki yangını susturmuştur. Ama Hasan’ın yolladığı eşyalar Zuhal’in dindirmek için büyük uğraş verdiği yangından nasibini alacaktır. Zuhal, Hasan’a gönlünün kapılarını kapatır ancak; çocuklar için durum biraz daha karışıktır.
Burak babasıyla karşı karşıya gelir ve ikili arasında beklenen fırtına en sonunda kopar. Hayata, umuda yeniden tutunmak için mücadele eden Burak’ın tek yıkımı bu olmayacaktır. Ayça’nın annesi Seçil ve babası Önder’le de büyük bir sorun yaşar. Zuhal ve Hasan’ın ilişkisinin çıkmaza girdiğini gören Hasan’ın ailesi birden çıkagelir. Abisi Harun ve babası Naki Soydaşlı, dağılan bu yuvayı bir araya getirmek amacındadır. Ancak Hasan'dan gelen acı haber tüm aileyi yıkar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hasan yaşayacak mı?

Zuhal, Hasan'ın kritik durumunun ardından soluğu hastanede alır! Hasan ailesine, hayata tutunabilecek mi?

Annem Ankara Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara 3. Bölüm#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!