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Annem Ankara son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 2. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, işten arta kalan zamanını Zuhal ile halk ekmek bayiinde geçiren Hasan, eski eşinin doğum gününü unutmadı ve ona içinde çocuklarının fotoğraflarının olduğu kolye hediye etti. Ancak final sahnesinde ise Zuhal'in eski en yakın arkadaşı Nazan'ın eski kocası Hakan ile evleneceği düğün davetiyesini vermesi şoke etti. İşte, Annem Ankara 2. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ANNEM ANKARA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Kasım Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 2. bölümünde Zuhal, doğum gününde kötü bir sürprizle yıkılıyor.

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Zuhal ve Hasan, hastaneye yetiştiklerinde Burak’ın midesi yıkanmış, doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. Burak, babasıyla alakalı şahit olduğu gerçeği Zuhal’e anlatmaz. Ama Hasan’a karşı gözle görülür bir tepkisi vardır. Diğer tarafta Nazan’ın Hasan’dan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur.

Hasan’ın ilişkiyi bitirmek istemesi Nazan’ı çileden çıkarır. Nazan, Hasan’ın Zuhal’le görüştüğünü, yeniden ailesine dönmek istediğini görünce işler karışır. Zuhal, ablası Aysel’in yardımıyla yeniden ayaklanır. Ama hayatın, Zuhal ve ailesi için başka planları vardır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hasan, ölüme terk ediliyor.

Babasına olan nefreti yüzünden intihara kalkışan Burak, bu öfkeyle Hasan'ın tokadını yer! Bu süreçte annesinden sonra en yakın destekçisi ise Ayça olur. Zuhal'e yaptıkları için çok pişman olan Hasan'ın başı belaya girer ve ölüme terk edilir.

Annem Ankara Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!