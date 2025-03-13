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ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (12 Mart) | Annem Ankara son bölümde Burak'ta şoke eden suçlama: 'Mücahit Kocaman'ı sen öldürmüşsün...' Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (12 Mart) | Annem Ankara son bölümde Burakta şoke eden suçlama: Mücahit Kocamanı sen öldürmüşsün... Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 02:36

Annem Ankara 14. son bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara 12 Mart 2025 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Kendini kaçıranların elinden kurtulmayı başaran Burak, yolunu kestiği kamyoncu tarafından hastaneye götürülürken, şoke eden suçlama ile karşı karşıya kaldı. Dizinin final sahnesinde Burak'ın "Suçumu itiraf etmeye geldim" sözleri işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Polislerin Burak'a Mücahit'i öldürdüğünü söylemesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Annem Ankara son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. İşte, Annem Ankara 14. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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Annem Ankara son bölüm full HD tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara 14. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Hasan'ın serbest kaldığını öğrenen Ayça, hesap sormak için Burak'ın evine geldi. Ayça'nın sitemlerini yarıda kesen Burak, ona asıl suçlunun kendisi olduğunu söyledi. Karakola giden Burak kendisini kaçıran adamlardan biriyle karşılaşırken, cinayetle suçlanması Zuhal'i ve Hasan'ı şoke etti. İşte, Annem Ankara 14. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Mart Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 14. bölümünde Burak’ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan’ı da onun arkasından sürükler.

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Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan’ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır. Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude’den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak’ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan’ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annem Ankara 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

 

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