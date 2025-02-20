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ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (19 Şubat) | Annem Ankara son bölümde Hasan'ın masum olduğuna inanan Zuhal duyduklarıyla şoke oldu! Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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#Annem Ankara 11. Bölüm#Dizi#Televizyon
ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (19 Şubat) | Annem Ankara son bölümde Hasanın masum olduğuna inanan Zuhal duyduklarıyla şoke oldu Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 02:44

Annem Ankara 11. son bölüm full HD izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara 19 Şubat 2025 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Okula gittiğinde sınıf arkadaşlarının garip tavırlarıyla karşılaşan ve tüm bunlara babasının sebep olduğunu düşünen Burak, Güneş'ten Ayça'nın annesinin öldüğünü öğrendi. Dizinin final sahnesinde Zuhal Hasan'ın masum olduğunu öğrenirken, hastanede inşaattan düşen işçinin ifadesini duyması şoke etti. Tüm bunların ardından Annem Ankara son bölüm full HZ izleme ekranı yayınlandı. İşte, Annem Ankara 11. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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Annem Ankara son bölüm full HD tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara 11. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, asansör kazasından yaralı kurtulan şantiye şefi kendine geldi. Rıza ise yakalandı. Karakoldaki ifadesinde her şeyi inkar eden Rıza, olan bitenden haberi olmadığını söyledi. Son sahneden şantiye şefinin Hasan'ı suçlaması ile hastaneye gelen Zuhal'i şoke etti. İşte, Annem Ankara 11. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 11. bölümünde Zuhal, Hasan’ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele ediyor!

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Hasan’ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal’in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Suphi’nin ortalarda olmayışı Mesude’de büyük bir endişe yaratır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi’nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir.

Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara alır. Zuhal, Hasan’ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan’ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal’i büyük bir sürpriz bekler.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annem Ankara 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Annem Ankara 11. Bölüm#Dizi#Televizyon

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