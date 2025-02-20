Haberin Devamı

Annem Ankara son bölüm full HD tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara 11. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, asansör kazasından yaralı kurtulan şantiye şefi kendine geldi. Rıza ise yakalandı. Karakoldaki ifadesinde her şeyi inkar eden Rıza, olan bitenden haberi olmadığını söyledi. Son sahneden şantiye şefinin Hasan'ı suçlaması ile hastaneye gelen Zuhal'i şoke etti. İşte, Annem Ankara 11. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 11. bölümünde Zuhal, Hasan’ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele ediyor!

Haberin Devamı

Hasan’ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal’in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Suphi’nin ortalarda olmayışı Mesude’de büyük bir endişe yaratır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi’nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir.

Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara alır. Zuhal, Hasan’ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan’ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal’i büyük bir sürpriz bekler.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annem Ankara 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.