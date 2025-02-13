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Annem Ankara son bölüm full HD tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara 10. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, ellerine kelepçeler takılan Hasan'ın polis arabasına binişi herkes için yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdi. Yeni bölüm fragmanında Hasan hapse girecek mi? sorusu akıllar geldi. İşte, Annem Ankara 10. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Şubat Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 10. bölümünde Zuhal, yıllar sonra Hasan'dan öğrendiği sırla yıkılır.

Hasan, Zuhal’i karşısına almış yıllardır sakladığı sırrını paylaşmak üzeredir. Ortaya çıkacak olan bu yeni bilgi herkesin hayatını derinden sarsacak, derin yaralar açacaktır. Hasan’dan öğrendikleri ile tek başına baş edemeyen Zuhal’i sürpriz bir kader ortaklığı beklemektedir. Diğer taraftan evde de işler karışmış, Vahide Aysel’e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir.

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Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza’nın ise Hasan’la ilgili planları henüz bitmemiştir. Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hasan hapse mi girecek?

Zuhal oğullarını ve ailesini toparlamaya çalışırken, inşaatta yaşanan ölümlü kazadan sonra aile bir kere darmadağın olmuş durumdadır, Hasan kazadan dolayı hapse mi girecek?

Annem Ankara Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!