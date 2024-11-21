×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

ANNEM ANKARA 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI | Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara ilk bölüme damga vuran sahne: Zuhal oğlunun intiharıyla şoke oldu! İşte Annem Ankara 2. yeni bölüm fragmanı!

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara 1. Bölüm#Dizi#Televizyon
ANNEM ANKARA 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI | Kanal Dnin yeni dizisi Annem Ankara ilk bölüme damga vuran sahne: Zuhal oğlunun intiharıyla şoke oldu İşte Annem Ankara 2. yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 02:49

Annem Ankara 1. bölüm izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara ilk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba akşamı yayın hayatına başladı. Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğunu anlatan Annem Ankara ilk bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Zuhal'in kocası Hasan tarafından aldatıldığını öğrendiği ilk bölümün finaline, oğlu Burak'ın intihar ettiğini öğrenmesi damga vurdu. Tüm bunların ardından Annem Ankara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Annem Ankara ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve 2. yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Annem Ankara ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, üçüncü çocuğuna hamile olan Zuhal, kontrol için gittiği hastanede beklemediği bir tanı ile karşılaştı. Doktorun sözlerine sinirlenen Zuhal, çocuklarını da yanına alıp kocası Hasan'ın ofisine gitti. Ofiste Zuhal, kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Son sahnede ise Zuhal'in oğlu Burak'ın intihar etmesi, izleyenleri şoke etti. İşte, Annem Ankara 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ANNEM ANKARA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin ilk bölümünde üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren Zuhal'in Hasan'la olan sınavı bitmiyor.

Haberin Devamı

Öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal’in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Zuhal, Burak ve Başar'ı da alarak Hasan'ın ofisine gelir. Kapıyı açmayan Hasan, içerde bir kadınla birliktedir. Zuhal, ofisin bulunduğu apartmanı ayağa kaldırır. Çocukların gözü önünde Hasan'ın ofisinde yakaladığı kadını saçından tutup sürükleyen Zuhal hamiledir.

Hasan'ın babalık yapamadığı üç çocuğa tüm gücüyle sarılan Zuhal, bütün zorluklara rağmen acıları bal eyleyerek yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Zuhal yeniden bir araya gelecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Zuhal, Burak’ın intiharıyla yıkılıyor!

Burak’ın intiharıyla yıkılan Zuhal, mücadelesine devam ederken oldukça zorlanır. Hasan’ın sevgilisi Zuhal’in kapısına gelir. Zuhal’i bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

Annem Ankara 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara 1. Bölüm#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!