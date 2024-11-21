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Annem Ankara ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Annem Ankara 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, üçüncü çocuğuna hamile olan Zuhal, kontrol için gittiği hastanede beklemediği bir tanı ile karşılaştı. Doktorun sözlerine sinirlenen Zuhal, çocuklarını da yanına alıp kocası Hasan'ın ofisine gitti. Ofiste Zuhal, kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Son sahnede ise Zuhal'in oğlu Burak'ın intihar etmesi, izleyenleri şoke etti. İşte, Annem Ankara 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ANNEM ANKARA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin ilk bölümünde üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren Zuhal'in Hasan'la olan sınavı bitmiyor.

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Öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal’in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Zuhal, Burak ve Başar'ı da alarak Hasan'ın ofisine gelir. Kapıyı açmayan Hasan, içerde bir kadınla birliktedir. Zuhal, ofisin bulunduğu apartmanı ayağa kaldırır. Çocukların gözü önünde Hasan'ın ofisinde yakaladığı kadını saçından tutup sürükleyen Zuhal hamiledir.

Hasan'ın babalık yapamadığı üç çocuğa tüm gücüyle sarılan Zuhal, bütün zorluklara rağmen acıları bal eyleyerek yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Zuhal yeniden bir araya gelecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Annem Ankara 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Zuhal, Burak’ın intiharıyla yıkılıyor!

Burak’ın intiharıyla yıkılan Zuhal, mücadelesine devam ederken oldukça zorlanır. Hasan’ın sevgilisi Zuhal’in kapısına gelir. Zuhal’i bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

Annem Ankara 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!