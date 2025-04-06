Annelerin ortak acısı buzları eritiyor... Uzak Şehir'de duygu dolu anlar

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 11:34
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşanıyor. Heyecan dolu dizide Deniz Cihan'ın kaybolduğunun ortaya çıkmasıyla gözyaşları sel oluyor.
Dizinin ilk bölümlerinden beri Alya'ya sert tavırlarıyla dikkat çeken Sadakat Hanım ile Alya'nın ilk kez birbirilerine sarıldıklarının görüldüğü anlarda iki annenin ortak acısı buzları eritiyor.GÖZYAŞLARI SEL OLUYOR
AyNa Yapım imzalı dizinin ilk bölümlerinden beri Alya'ya karşı acımasızca davranan Sadakat Hanım, torunu Deniz Cihan'ın kaybolduğunu öğrenince yumuşayarak izleyenleri ters köşeye yatırıyor. Deniz Cihan'ın kayboluşuyla endişeye kapılan Sadakat Hanım ve Alya'nın ilk kez birbirilerine sarıldıklarının görüldüğü anlarda iki annenin ortak acısı buzları eritiyor. Sosyal medyada ses getiren sahneler izleyicinin içini ısıtıyor.
'Uzak Şehir
' yeni bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşam saat 20.00'de Kanal D
'de.