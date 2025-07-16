Anneannesi görse mutluluktan ağlardı! Eşsiz güzelliğinin mirasından en büyük pay ona kalmış!

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"Su gibi" güzelliğiyle sinemada kariyer basamaklarını tırmanması hiç zor olmadı... Tam kariyerinin zirvesine ulaştığında da bu kez tam da peri masallarına layık bir olay geldi başına.

Avrupa'nın küçük ülkelerinden birinin prensi ona aşık oldu. Çift, gösterişli ve aradan geçen 60'ı aşkın yıla rağmen hiç unutulmayan bir törenle evlendi. Üç çocukları oldu...

Masal bahçesine benzeyen yuvalarında mutlu mesut yaşarlerken o güzeller güzeli kadın, daha 50'li yaşlarının başında kızıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.

Yine de ne eşsiz güzelliği unutuldu ne de yaşadıkları. İşte şimdi o güzeller güzeli prensesin torunlarından biri görüntüsüyle onu hatırlayanların gözlerini yaşarttı ve duygulandırdı.

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Bu öykünün kahramanlarından biri Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Grace Kelly. Rol aldığı filmlerle yıldız olduktan sonra Monako Prensi Rainier'nin de dikkatini çeken Kelly, Hollywood'un prensesi iken Monako'nun prensesi oldu.

Rainier ile birlikte Caroline, Albert ve Stephanie adını verdikleri üç tane çocuk sahibi oldular. Grace Kelly'nin masallara layık hayatı ne yazık ki fazla uzun sürmedi. Küçük kızı Stephanie ile birlikte geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 1981 yılında kazada hayatını yitirdiğinde henüz 52 yaşındaydı.

Ölümünün üzerinden geçen yıllar içinde Grace Kelly'nin çocukları evlendi, kendi ailelerini kurdu. Ama o torunlarının hiçbirini göremedi.

İşte şimdi Grace Kelly'nin kendisine en çok benzetilen torunu Camille Gottlieb, hiç tanışamadığı ama efsanesini elbette bildiği büyükannesinin anısına duygu dolu bir selam gönderdi.

ANNEANNESİNE SELAM GÖNDERDİ

Camille Gottlieb, Grace Kelly'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında arabayı kullandığı ileri sürülen Prenses Stephanie'nin farklı kişilerden dünyaya gelen çocuklarının en küçüğü.

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Diğerleriyle kıyaslayınca Grace Kelly'nin "havasını" en çok taşıdığı ileri sürülen Camille, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir yardım balosu için anneannesinin 1954 yapımı Rear Window (Arka Pencere) adlı filmde giydiği elbisenin bir kopyasını hazırlattı ve onu giydi.

Aslına bakılırsa Grace Kelly, filmlerinde de özel hayatında da giydiği elbiselerle çoktan tarihe geçti. Ama bazılarının diğerlerinden çok başka bir yanı var.

İşte 27 yaşındaki torunu Camille'in kopyasını giydiği elbise de bunlardan biri. Kelly'nin, 1954 tarihli Arka Pencere filminde giydiği bu elbise Hollywood'un ünlü tasarımcılarından Edith Head'in imzasını taşıyordu.

Camille'in giydiği ise ondan esinlenerek hazırlandı. Genç kızın Instagram paylaşımına bakılırsa üzerindeki elbise Elisabetta Franchini tarafından dikildi.

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HER ÜYESİNİN ÖYKÜSÜ BAŞKA

Monako Prensliği'nin hükümdarı olan Grimaldi ailesinin her üyesinin ayrı bir öyküsü var. Söz konusu ailenin genç kuşak üyelerinden biri, son dönemde çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunun nedeni iddialı fiziksel görüntüsü ve güzellik ikonu olarak nitelendirilen büyükannnesine yani Grace Kelly'ye olan benzerliği.

Bu sözünü ettiğimiz kişi Grace Kelly'nin hiç göremediği torunu Camille Gottlieb. Prenses Grace'in hayatını kaybettiği trafik kazasında aracı kullandığı ileri sürülen Prenses Stephanie'nin farklı ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarının en küçüğü.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ

24 yaşındaki Camille, diğer iki kardeşinin aksine kameralardan saklanmıyor. Yani göz önünde yaşamayı seviyor. Zaten kendi ülkesinde bir sosyal medya fenomeni genç kız. Son günlerde çok konuşulmasının nedeni de yaptığı bir sosyal medya paylaşımı.

O paylaşımda Camille, hiç tanımadığı büyükannesi Grace Kelly'ye çok benzetildi. Aslında yüz hatlarında, ilk anda dikkati çeken çarpıcı bir benzerlik olmasa da Camille, Grace Kelly'nin bütün torunları arasında kendisine en çok benzetileni. Dalgalı saçları, mavi gözleri, düzgün burnu ve estetik uzmanlarına göre en çok yüzünün kemik yapısı nedeniyle büyükannesine benzetiliyor genç kız.

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Camille, geçtiğimiz hafta sonu yüzünün yakın planda göründüğü bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve bu benzerlik tekrar gündeme geldi. Ayrıca genç kızın sosyal medya paylaşımlarındaki bazı görünümleri de birçok kişiye Grace Kelly'yi anımsatıyor.

KENDİ YOLUNDA İLERLİYOR

Camille Gottlieb, kendine çizdiği yolda yani bir sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ama genç kızın, bir hükümdar ailesi söz konusu olduğunda ilk anda akla gelmeyecek bir yaşam öyküsü var.

Sanılacağı gibi doğuştan prenses olan annesi Stephanie ile soylu bir aileden gelen babası, gösterişli bir törende evlenmiş değil. Tam tersine annesinin ve babasının yaşadığı birliktelik o dönemde skandal olarak nitelendirilmişti.

Çünkü Camille, Prenses Stephanie ile gönlünü kaptırdığı koruma ekibinin liderliğini üstlenen Jean Raymond Gottlieb'in ilişkisinden dünyaya geldi. Camille'in annesi, daha önce de bir başka koruma görevlisine aşık olup onunla da evlenmeden iki çocuk dünyaya getirmişti.

BABASININ KİMLİĞİNİ UZUN SÜRE AÇIKLAMADI: Camille Gottlieb her ne kadar bu soyadıyla tanınıyor olsa da resmi belgelerde babasının soyadını taşımıyor. Üstelik Stephanie, en küçük kızının babasının kimliğini de çok uzun süre resmi olarak açıklamadı. Fakat sonra çocuğun babasının Raymond Gottlieb olduğu kanıtlandı. Bu arada Camille, dedesi Rainier tarafından Monaco için taht sıralamasından çıkarıldı. Yani özetle her ne kadar genç kız artık babasıyla görüşüyorsa da başlarda durum öyle değildi.





ANNESİ FİLM TERBİYECİSİNE AŞIK OLUNCA SİRKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Camille üç yaşına geldiğinde annesi Stephanie, evli bir fil terbiyecisine aşık oldu. Hem Camille'i hem de daha önce aşk yaşadığı diğer koruması Daniel Ducruet'den olan iki çocuğunu da yanına alıp bu film terbiyecisi Franco Knie'nin sirk karavanında yaşamaya başladı.

Özetle Camille ve diğer iki kardeşinin hayatlarının bir bölümü sirklerde geçti.

Bu yasak ilişki bittiğinde de hepsi birden Stephanie'nin baba evine yani Monako Sarayı'na geri döndüler. Sonunda Camille'in annesi 2023 yılında Portekizli akrobat Adans Lopez Peres ile evlendi. Elbette onunla da Knie'nin sirkinde tanışmıştı. İşte Camille Gottlieb, kısa hayatına bu kadar karmaşık deneyimler sığdırdı. Elbette annesi nedeniyle.

Grimaldi ailesinin genç kuşak üyelerinden birinin öyküsü kısaca böyle. Her ne kadar annesi Stephanie, onu gözler önünden uzak tutarak büyütse de Camille, son zamanlarda kendi isteğiyle göz önünde bir hayat sürmeye başladı. Çünkü bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Görünüşe göre de ilerleyen yıllarda daha fazla dikkat çekmeyi sürdürecek.