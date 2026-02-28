×
Anne ve oğulları

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:37

KANAL D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın set arkası büyük ilgi görüyor.

Son olarak Gülenay Kalkan’ın hayat verdiği Sevim, set arasında oğullarıyla poz verdi. Sevim’in oğullarını canlandıran Murat Yıldırım (Serhat), Serdar Orçin (Cihan) ve Serdar Özer’in (Can) verdikleri aile pozu, sanal medyada dikkat çekti.

Ekranda gerilim dolu sahnelerle karşı karşıya gelen oyuncuların set aralarında keyifli vakit geçirdiği görüldü. Anne Sevim’in üç oğlu ile verdiği poza sanal medyada “Gerçek bir aile” yorumu yapıldı.

Dizide eşinden ayrı bir hayat süren ve oğulları arasındaki çatışmalarla mücadele eden Sevim karakteri, güçlü duruşuyla izleyicinin takdirini topluyor.

