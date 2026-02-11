Anne ve babası dualarla evlenmişti... Hepinize maşallah... Hayırlı olur inşallah... İlk aile pozu

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta sonu dünyaya gözlerini açan bu bebek, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ile eski karısı Mariam Abdul Aziz'in oğullarından Prens Abdul Mateen ve karısı Anisha Rosnah'ın ilk çocuğu.

2024 yılında gelenekselinden moderne tam on gün süren dizi dizi törenle evlenen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın ilk çocuğu bugün Brunei halkına, dolayısıyla dünyaya tanıtıldı.

MİNİK BEBEĞİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ULUSAL TV KANALINDA

Brunei'nin ulusal kanalı RBT News'un haberine göre kız bebeğe Zahra Mariam Bolkiah adı verildi.

Kanalın haber bülteninde minik bebeğin ilk görüntüleri de yer aldı.

Abdul Mateen'in annesi Mariam'ın adını da taşıyan birkaç günlük bebek başında beyaz dantel bir bandana ve üzeri çiçek desenleriyle süslü beyaz bir battaniyeye sarılı olarak kamera karşısına çıkarıldı.

TV kanalı, Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın bebeğinin ilk görüntülerine sosyal medya sayfalarında da yer verdi. Bu paylaşımlara takipçilerden de "çok tatlı", "Maşallah", "Hayırlı bir evlat olsun" gibi yorumlar da geldi.

Anisha Rosnah ile Abdul Mateen'in ilk bebeklerinin ilk görüntüleri ulusal TV kanalında ekrana geldi. Bebeğin adı da haber bülteninde duyuruldu.





TV kanalı minik bebeğin görüntülerini sosyal medya sayfasından da yayınladı. Orada da sayfanın takipçileri "Maşallah", "Ne kadar güzel bir aile", "Hayırlı olur inşallah" yorumları yaptı.





Prens Abdul Mateen, haber bülteninin yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya sayfasında karısı Anisha ve kızı ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Bebeğin adı olan Zehra Mariam Bolkiah'ı yazan Prens sonra da doğum sırasında kendilerine destek olan tıbbi ekibin yanı sıra nazik dileklerini gönderen herkese teşekkür etti.

GEÇEN EKİM AYINDA HAMİLELİĞİ DUYURDULAR

Prens Abdul Mateen ile Prenses Anisha, geçen yılın ekim ayında ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya sayfalarından ilan etmişti.

Zaten hakkında uzun süredir hamilelik söylentileri çıkan Anisha'nın karnının iyice büyüdüğü de o paylaşımlarda gözler önüne serildi.

10 GÜN SÜREN BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Evleninceye kadar dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak tanınan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, aylarca konuşulan gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelenekselden moderne dizi dizi evlilik töreniyle hayatlarını birleştiren çift, son olarak konuklarına bir teşekkür yemeği verdi.

Düğünün yankıları ise aylarca bitmek bilmedi.

Evleninceye kadar dünyanın en gözde bekar genci olarak bilinen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da düğünün ardından yeni hayatlarına başladı.

Yeni evlilik bazen kendi ülkelerinde bazen de başka ülkelerde gezerek gençliklerinin keyfini çıkarmakla meşgul o zamandan bu yana.

10 GÜNLÜK DÜĞÜNDE DUALAR OKUNDU.. GELENEKLER YERİNE GETİRİLDİ

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanınan Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisna Rosnah'ın evlilik törenleri 2024 yılının ocak ayının ikinci haftasında Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Beyazlar içindeki gelin kadın konuklarına ayetler okudu.

Sonra sıra diğer törenlere geldi. Zaten düğünün bu kadar uzun sürmesinin nedeni de geleneksel olarak düzenlenen ve geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyulması oldu

Damat Abdul Mateen'in kendisinden önce evlenen ablalarının düğünlerinde de görüldüğü gibi bu bir dizi etkinliğin en renklisi gelin ve damadın birbirlerine macun sürdükleri kısım oldu.

Yüzlerce yıl öncesine uzanan bu geleneğe göre aile yakınları gelin ve damada rengarenk tozlardan hazırlanmış macunlar sürüldü.

Bunun yeni evli çifti doğurganlık ve zenginlik getirdiğine inanılıyor. O törende çift geleneksel kıyafetler giydi.

Genç çift, düğünün beşinci günü düzenlenen dini törenin ardından resmi anlamda karı- koca oldular.

BİRBİRLERİNİ ÇOCUKLUKTAN BERİ TANIYORLAR

Düğün etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptığı birsosyal medya paylaşımı çiftfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı.

Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

DÜĞÜN GÖRKEMLİYDİ AMA PRENS, VELİAHT BİLE DEĞİL

Yine küçük bir not... Her ne kadar düğünleri böylesine gösterişli olsa da babasından tahtı devralacak kişi Abdul Mateen değil.

Yıllar boyunca Instagram sayfasından lüks hayatını gözler önüne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nın ikinci karısından dünyaya gelen onuncu çocuğu.

Aynı zamanda dört oğlundan biri. Bir başka deyişle Abdul Mateen, taht için ilk sıralarda yer almıyor.

Prens Abdul Mateen'in babası Hassanah Bolkiah, dünyanın en zengin insanlarından biri.





Annesi Mariam Abdul Aziz ise babasının eski karısı.