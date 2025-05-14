Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin!

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Hatta eşi ve 6 yaşındaki oğluyla gözlerden uzakta, sessiz sakin bir hayat sürmek için İspanya'nın Marbella kentinde bir ev satın aldı ve artık işinden arda kalan zamanlarda orada yaşamak istediğini söyledi.

Hem Eva Longoria hem de kocası Jose Baston İspanyolca ana dilleri olduğu için bu ülkede rahatça yaşayacaklarını biliyordu…

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin ve daha birçok başka dizi ve filmin yıldız ismi olan Eva Longoria mart ayında 50’nci yaşını kutlamış ve hayatına artık yeni bir sayfa açmıştı…

Ünlü oyuncu verdiği son röportajda anneliğin “seksi fotoğraf çekimleri” için poz vermek de dahil olmak üzere işiyle ilgili pek çok şeyi yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu itiraf etti.

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Ve artık kameralar için soyunmaktan tamamen vazgeçtiğini açıkladı.

2016’da evlendiği üçüncü eşi Jose Baston’dan doğan 6 yaşındaki oğlu Santiago ile yıllardır hayalini kurduğu anneliğin keyfini doyasıya yaşayan yıldız oyuncu bir yandan da annelik ve mesleği arasında bazı tercihler yapmak zorunda hissetmiş.

Oğlu için “Tanrım, bir gün bunu görecek” diye düşünüp korktuğunu itiraf eden Eva Longoria “Artık yaptığı her şeye dikkat ediyorum çünkü oğlumun onunla gurur mu duyacağını yaksa ondan utanacağını mı sorguluyorum” dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine “Artık 50 yaşındayım ve önceliklerim değişti. Hayatımı, önümüzdeki 50 yılın neye benzemesini istediğime göre düzenliyorum” diye devam etti ve artık ailesiyle daha çok zaman geçirdiğini, daha az çalışıp sevdiği şeyleri daha çok yaptığını söyledi.

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Maddi imkanlarının bu hayatı yaşamasına yardımcı olduğunun bilincinde olan Eva Longoria bu konuda da “Artık bir şeylere hayır diyebilecek kadar çok çalıştım” diyerek anlattı.