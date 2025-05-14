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Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin!

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#Eva Longoria#Umutsuz Ev Kadınları#HOLLYWOOD
Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 12:39

Yıllardır televizyon ekranlarının ve sinemanın en sevilen yüzlerinden biri oldu. Kariyeri için ter dökmeye devam ederken bir yandan da hep hayalini kurduğu yuvaya ve aileye sahip olup annelik mutluluğunu tattı.

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Hatta eşi ve 6 yaşındaki oğluyla gözlerden uzakta, sessiz sakin bir hayat sürmek için İspanya'nın Marbella kentinde bir ev satın aldı ve artık işinden arda kalan zamanlarda orada yaşamak istediğini söyledi.

Hem Eva Longoria hem de kocası Jose Baston İspanyolca ana dilleri olduğu için bu ülkede rahatça yaşayacaklarını biliyordu…

Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin ve daha birçok başka dizi ve filmin yıldız ismi olan Eva Longoria mart ayında 50’nci yaşını kutlamış ve hayatına artık yeni bir sayfa açmıştı…

Ünlü oyuncu verdiği son röportajda anneliğin “seksi fotoğraf çekimleri” için poz vermek de dahil olmak üzere işiyle ilgili pek çok şeyi yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu itiraf etti.

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Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin

Ve artık kameralar için soyunmaktan tamamen vazgeçtiğini açıkladı.

2016’da evlendiği üçüncü eşi Jose Baston’dan doğan 6 yaşındaki oğlu Santiago ile yıllardır hayalini kurduğu anneliğin keyfini doyasıya yaşayan yıldız oyuncu bir yandan da annelik ve mesleği arasında bazı tercihler yapmak zorunda hissetmiş.

Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin

Oğlu için “Tanrım, bir gün bunu görecek” diye düşünüp korktuğunu itiraf eden Eva Longoria “Artık yaptığı her şeye dikkat ediyorum çünkü oğlumun onunla gurur mu duyacağını yaksa ondan utanacağını mı sorguluyorum” dedi.

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Ünlü oyuncu sözlerine “Artık 50 yaşındayım ve önceliklerim değişti. Hayatımı, önümüzdeki 50 yılın neye benzemesini istediğime göre düzenliyorum” diye devam etti ve artık ailesiyle daha çok zaman geçirdiğini, daha az çalışıp sevdiği şeyleri daha çok yaptığını söyledi.

Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin

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Maddi imkanlarının bu hayatı yaşamasına yardımcı olduğunun bilincinde olan Eva Longoria bu konuda da “Artık bir şeylere hayır diyebilecek kadar çok çalıştım” diyerek anlattı.

Anne olunca tüm dünyası değişti: Benden artık öyle pozlar beklemeyin

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#Eva Longoria#Umutsuz Ev Kadınları#HOLLYWOOD

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