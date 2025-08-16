Anne olabilmek için ne badireler atlatmıştı… Ünlü şarkıcı kanseri sonunda yendi… ‘Hayat ne kısaymış anladım!’

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Jessie J birkaç yıl önce verdiği bir konserde bir anda şarkı söylemeyi kesmiş, daha doğrusu çok duygulanınca şarkı söyleyemeyecek hale gelmiş, gözyaşlarına boğulmuştu.

Duygu dolu bu anlarda dinleyicilerinin samimiyetine güvenerek düşük yaptığını açıklamış, onlarla adeta dertlenerek yaşadığı bu yıkımının ona nasıl büyük bir acı verdiğini anlatmıştı.

Her zaman anne olma hayalini anlatan ünlü şarkıcı Jessie J 2022’de karnındaki bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamış ve deyim yerindeyse dünyası başına yıkılmıştı. Doktorlar ona anne olamayacağını, bir kez daha hamile kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ancak Jessie J yeniden hamile kaldı, “mucizem” dediği Sky adındaki oğlunu kucağına alıp annelik sevincini tattı.

Düşük yaptıktan 13 ay sonra yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyuran Jessie J 2023’ün haziran ayında oğlunu kucağına aldı, hayatının en mutlu günlerini yaşamaya başladı.

37 yaşındaki şarkıcı, ne yazık ki bu kez de meme kanserine yakalandı. Haziran ayında hastalığını açıklayan Jessie J kanserin erken teşhis edilmesiyle tam mastektomi ameliyatı geçirdi ve iki memesi birden alındı.

Bu ağır ameliyatın ardından tedavisine devam eden ve iyileşme sürecinde olan Jessie J sosyal medya hesabından paylaştığı videoda son durumunu ve yaşadığı hisleri hayranlarıyla paylaştı.

Kanserden kurtulduktan sonra kendisi ve oğluyla yaşayacağı gelecek için birçok hayaller kurmaya başladığını anlatan ünlü şarkıcı “Kitap yazmak istiyorum. Çocuklar için bir albüm yapmak istiyorum. Tüm dövmelerimi sildirmek istiyorum. Ailemle tatile çıkmak istiyorum” dedi.

Sözlerine “Bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyorum. Başka bir dil öğrenmek isterdim... ama bunun olmayacağını biliyorum” diye devam eden Jessie J kansere yakalanınca hayatın ne kadar kısa olduğunu fark ettiğini itiraf etti.

“Kansere yakalandığınızda insanlar 'sen değiştin' diyor” dese de Jessie J sözlerini “Ama sanırım bu düşüncelerim hep vardı, kanser bizi bunlara göre hareket etmeye zorluyor çünkü 'hayat kısa, hemen yapmak istiyorum' diyorsunuz. Bunu her zaman yapmak istedim, bu yüzden yapacağım” diye sürdürdü.

Ünlü şarkıcı ameliyatından sonra verdiği duygu dolu röportajında ameliyattan sonra yara izlerine bakınca gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etmişti.

Jessie J’ye doktorlar tarafından kanserin erken teşhis edilmesi nedeniyle radyoterapi veya kemoterapiye ihtiyacı olmayacağı söylenmişti ancak göğsündeki kitlenin büyüklüğü nedeniyle kitleleri almak yerine iki memesi de tamamen alınmak zorunda kaldı.

“Geçen gece annem göğüslerime masaj yapıyordu çünkü yara izlerime dokunamıyorum. Ve ben hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım, 'Buna inanamıyorum.'' dedim. O da 'Keşke sen değil de ben kanser olsaydım' dedi ve sonra ikimiz de ağlamaya başladık. Anneme değil de bana olduğu için mutluyum”

Jessie J önümüzdeki dönemde göğüs yapılandırması için daha fazla ameliyata ihtiyaç duyacağını ancak müziğe geri dönmek için çalıştığını ve Believe In Magic adlı yeni şarkısının 29 Ağustos'ta yayınlanacağını söyledi.

Jessie J kanserle mücadelesi sırasında hayatının “ışığı” olduğunu fark ettiği oğlu Sky’a tutunarak yaşamaya devam ediyor.

“Mükemmel zaman asla gelmez. Çünkü yetişkin hayatı katmanlıdır, inişleri ve çıkışları vardır ve biz tüm bunları yaşamaya devam etmek zorundayız. İşte buradayım. YAŞIYORUM. Ve sadece müziği dinlemenizi istiyorum. Anlaştık mı?"