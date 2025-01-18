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Anne oğul düşman çatlattı... Zuhal'in yüzü gülüyor

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Durukan Çelikkaya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 10:13

Kanal D’nin gerçek bir hayat hikayesini ekrana yansıttığı ‘Annem Ankara’ gerek öyküsüyle gerekse oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizide bir annenin üç çocuğuyla hayata tutunma çabası ekrana geliyor.

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Sosyal medyada paylaşımları ilgi gören Bergüzar Korel, dizide büyük oğlu Burak’ı canlandıran Durukan Çelikkaya ile fotoğrafını paylaştı. Korel’in ve Çelikkaya’nın hayranları kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

Anne oğul düşman çatlattı... Zuhalin yüzü gülüyor

“GÜZEL SURAT”

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini senaryolaştırdığı, BKM İmzalı Annem Ankara’da ailenin büyük oğlu Burak’a hayat veren genç oyuncu, son bölümlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Dizide Korel ile Çelikkaya, anne oğul performanslarıyla da dikkat çekti. Annem Ankara’da Burak’ın babası Hasan’ın (Mehmet Günsür) hataları yüzünden dağılan aileyi toplamaya çalışması ve genç yaşına rağmen annesine destek vermesi izleyicinin takdirini topladı.

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Anne oğul düşman çatlattı... Zuhalin yüzü gülüyor

Setteki uyumlarını gözler önüne seren Bergüzar Korel, Instagram hesabından Çelikkaya ile neşeli bir fotoğrafını “Güzel Surat” notuyla paylaştı. Kareye binlerce yorum geldi.

Anne oğul düşman çatlattı... Zuhalin yüzü gülüyor

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Durukan Çelikkaya

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