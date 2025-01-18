Anne oğul düşman çatlattı... Zuhal'in yüzü gülüyor

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Sosyal medyada paylaşımları ilgi gören Bergüzar Korel, dizide büyük oğlu Burak’ı canlandıran Durukan Çelikkaya ile fotoğrafını paylaştı. Korel’in ve Çelikkaya’nın hayranları kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

“GÜZEL SURAT”

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini senaryolaştırdığı, BKM İmzalı Annem Ankara’da ailenin büyük oğlu Burak’a hayat veren genç oyuncu, son bölümlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Dizide Korel ile Çelikkaya, anne oğul performanslarıyla da dikkat çekti. Annem Ankara’da Burak’ın babası Hasan’ın (Mehmet Günsür) hataları yüzünden dağılan aileyi toplamaya çalışması ve genç yaşına rağmen annesine destek vermesi izleyicinin takdirini topladı.

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Setteki uyumlarını gözler önüne seren Bergüzar Korel, Instagram hesabından Çelikkaya ile neşeli bir fotoğrafını “Güzel Surat” notuyla paylaştı. Kareye binlerce yorum geldi.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.