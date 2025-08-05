Anne kız birlikte flört uygulamasına girdiler... Başlarına gelene şaşıp kaldılar!

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Bu yaşlanmayan yıllanmış güzelliğini elbette genlerinden getirdiği için çok şanslı. Ama bir yandan da hayat tarzı, beslenme programı ve bitmek bilmez enerjisiyle uyguladığı egzersiz programı da bunda etkili.

Eski süper model Christie Brinkley ve çocuklarını yan yana görenler de şaşkına dönüyor. Çünkü Brinkley üç yetişkin çocuğunun ablaları gibi görünüyor… Bir dönemin en ünlü süper modellerinden Christie Brinkley'nin 71 yaşında olduğuna kimseler inanamıyor

Dört kez evlenen efsane modelin boyunu çoktan aşmış üç çocuğu var.

27 yaşındaki kızı Sailor da annesine ikizi gibi benzemesiyle ünlü.

Üstelik efsane modelin boyunu aşmış üç de yetişkin çocuğu var

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Anne kızın başına geçenlerde oldukça ilginç ve biraz da komik bir şey geldi.

Son yıllarda gönül ilişkileri artık pek yüz yüze görüşmelerle başlamıyor, ünlüsünden ünsüzüne, genç yaşlı birçok kişi şansını online flört uygulamalarında deniyor…

Christie Brinkley ve kızı Sailor’ın da bu uygulamaları kullanırken başlarına ilginç bir şey gelmiş…

Brinkley'nin diğer iki çocuğu spot ışıklarından uzakta yaşasa da kendisine çok benzeyen en küçük kızı kendisi gibi model oldu

Christie Brinkley ve en küçük çocuğu olan kızı Sailor aralarındaki 44 yıllık yaş farkına rağmen belli ki aynı erkeklerin ilgisini çekiyor….

71 yaşındaki süper model, 27 yaşındaki kızının bir keresinde haberi olmadan onu bir saatliğine bir arkadaşlık uygulamasına yönlendirdiğini itiraf etti.

Ve anne kız uygulamada aynı erkeklerle eşleşti!

Ünlü model kızıyla yaşadığı ilginç macerayı katıldığı bir yayında anlattı

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Bu şaşırtıcı itiraf Christie Brinkley’nin katıldığı bir yayında ortaya çıktı. Sunucu flört söz konusu olduğunda 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar arasında "aşırı bir ikilem" olduğunu belirterek, erkeklerin, kadınlar güzel ve başarılı olsalar bile kendi yaşlarındaki kadınlarla çıkmadıklarını söyledi.

Bunun üzerine ünlü model de kızının bu konuda aynı fikirde olduğunu ve bunu kanıtlamak için küçük bir deney yaptığını itiraf etti.

Sailor annesini bu uygulamalardan birine kaydetti ve aralarındaki yaş farkına rağmen aynı erkeklerin hem kendisiyle hem de annesiyle şansını denemeye çalıştığını görmüş oldu.

Ünlü anne kız son yılların popüler flört uygulamalarıyla ilgili bir deney yaptılar ve sonuç karşısında şaşkına döndüler

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Christie Brinkley daha sonra bunun sadece bir deney olduğunu ve daha sonra uygulamadan kendisini sildiğini ve şu anda hiçbir online flört uygulaması kullanmadığını da ısrarla vurguladı.

Brinkley’nin eski eşi Billy Joel'den 39 yaşında Alexa, sonraki eşi Richard Taubman'dan 30 yaşında Jack ve bir sonraki kocası Peter Cook'tan da 27 yaşında Sailor adında üç çocuğu var.

Yakın zamanda bir anı kitabı çıkaran Christie Brinkley son eşi Peter Cook tarafından aldatıldığını açıklamıştı. Hatta bunu ne yazık ki onu aldattığı genç kadının polis olan babasından öğrendiğini de kitabında yazdı.

Ünlü model yaşadığı üzüntüyü "Kocanızın sizi kendinizden çok genç bir kadınla aldattığını öğrendiğinizde ve dünyanız başınıza yıkıldığında ne yapardınız?” diye satırlara dökmüştü.

Christie Brinkley kızı Sailor'ın babası tarafından aldatılmış ve ondan boşanmıştı

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Bu ihanetin ortaya çıkmasından sonra Christie Brinkley Peter Cook’la olan 10 yıllık evliliğini bitirdi ve sonra da sanki aşka tövbe etmiş gibi hayatına kimseleri sokmadı…